Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России

Москва, 20 мая. Намерение властей США соперничать с Россией в Арктике ограничено фактическим отсутствием американского ледокольного флота, полагает бывший украинский депутат Алексей Журавко.

Политолог объяснил свою точку зрения изданию «Политика сегодня». Он рассказал, что Арктика стала предметом пристального внимания Вашингтона сразу после обнаружения там крупных залежей полезных ископаемых и в связи с глобальным потеплением, которое облегчает доступ к ресурсам северных широт.

Планы США отстаивать свои национальные интересы в Арктике и «противодействовать растущему влиянию России» недавно подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметил Журавко.

«Обычно в таких богатых на ресурсы местах США обнаруживают острый дефицит демократических ценностей и направляют туда свои авианосцы. Но беда в том, что эти авианосцы весьма теплолюбивы…. капитализация Apple бесполезна при патрулировании Арктики», — иронично заявил бывший украинский законодатель.

Журавко подчеркнул, что США смогут построить новый ледокол не ранее 2030 года, причем он будет неатомным. Для шансов на успех при противостоянии с Россией в Арктике Вашингтону придется арендовать ледоколы у РФ, саркастически резюмировал экс-депутат ВР.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ не видят конфликтного потенциала в Арктике. Прибытие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседание Арктического совета в Рейкьявике освещал сайт 360tv.ru.