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новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России

Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
пресс-служба ОСК

Москва, 20 мая. Намерение властей США соперничать с Россией в Арктике ограничено фактическим отсутствием американского ледокольного флота, полагает бывший украинский депутат Алексей Журавко.

Политолог объяснил свою точку зрения изданию «Политика сегодня». Он рассказал, что Арктика стала предметом пристального внимания Вашингтона сразу после обнаружения там крупных залежей полезных ископаемых и в связи с глобальным потеплением, которое облегчает доступ к ресурсам северных широт.

Планы США отстаивать свои национальные интересы в Арктике и «противодействовать растущему влиянию России» недавно подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметил Журавко.

«Обычно в таких богатых на ресурсы местах США обнаруживают острый дефицит демократических ценностей и направляют туда свои авианосцы. Но беда в том, что эти авианосцы весьма теплолюбивы…. капитализация Apple бесполезна при патрулировании Арктики», — иронично заявил бывший украинский законодатель.

Журавко подчеркнул, что США смогут построить новый ледокол не ранее 2030 года, причем он будет неатомным. Для шансов на успех при противостоянии с Россией в Арктике Вашингтону придется арендовать ледоколы у РФ, саркастически резюмировал экс-депутат ВР.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ не видят конфликтного потенциала в Арктике. Прибытие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседание Арктического совета в Рейкьявике освещал сайт 360tv.ru.

россия сша арктика ледоколы
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