Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»

Москва, 20 мая. Проект газопровода «Северный поток — 2» представляет для Германии жизненный интерес. Такой точки зрения придерживается экономист Николай Межевич.

Представитель комитета бундестага по энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в ходе недавнего интервью охарактеризовал действия США касательно трубопровода как агрессивные. По его мнению, введение ограничений в отношении Вашингтона стало бы политически правильным решением со стороны Берлина.

«Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — заявил парламентарий.

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли согласится на антиамериканские санкции.

«Ничего не будет. Но сам по себе факт, что и политиков, и жителей Германии раздражает попытка США чувствовать себя в этой стороне как где-то в Техасе — этот факт мы должны признать. И мы учитываем его, я имею в виду, прежде всего, наши органы государственной власти и управления и экспертное сообщество», — сказал эксперт.

Межевич считает, что Германия не едина в поддержке Соединенных Штатов. В том числе по вопросам энергетики и другим областям, представляющим для ФРГ жизненный интерес.

«Экономика Германии настолько велика, что никакими ветряками и альтернативными источниками энергии эту проблему не решить. Конечно, сами немцы это понимают. Газ, нефть безусловно можно доставлять и из, предположим, Латинской Америки, и из северной. Но один вопрос: цена. Nord Stream 2 готов, а альтернативные проекты будут стоить дорого и еще дороже», — объяснил экономист.

До завершения «Северного потока — 2» осталось меньше трех километров, которые можно пройти за несколько дней. За прошедшие сутки баржа «Фортуна» уложила полторы тысячи метров одной из ниток магистрали.