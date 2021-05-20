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20 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
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Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
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Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
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Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»

Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 мая. Проект газопровода «Северный поток — 2» представляет для Германии жизненный интерес. Такой точки зрения придерживается экономист Николай Межевич.

Представитель комитета бундестага по энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в ходе недавнего интервью охарактеризовал действия США касательно трубопровода как агрессивные. По его мнению, введение ограничений в отношении Вашингтона стало бы политически правильным решением со стороны Берлина.

«Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — заявил парламентарий.

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли согласится на антиамериканские санкции.

«Ничего не будет. Но сам по себе факт, что и политиков, и жителей Германии раздражает попытка США чувствовать себя в этой стороне как где-то в Техасе — этот факт мы должны признать. И мы учитываем его, я имею в виду, прежде всего, наши органы государственной власти и управления и экспертное сообщество», — сказал эксперт.

Межевич считает, что Германия не едина в поддержке Соединенных Штатов. В том числе по вопросам энергетики и другим областям, представляющим для ФРГ жизненный интерес.

«Экономика Германии настолько велика, что никакими ветряками и альтернативными источниками энергии эту проблему не решить. Конечно, сами немцы это понимают. Газ, нефть безусловно можно доставлять и из, предположим, Латинской Америки, и из северной. Но один вопрос: цена. Nord Stream 2 готов, а альтернативные проекты будут стоить дорого и еще дороже», — объяснил экономист.

До завершения «Северного потока — 2» осталось меньше трех километров, которые можно пройти за несколько дней. За прошедшие сутки баржа «Фортуна» уложила полторы тысячи метров одной из ниток магистрали.

германия Северный поток — 2 межевич
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