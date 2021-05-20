Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»

Рига, 20 мая. Народная артистка России Чулпан Хаматова обзавелась видом на жительство в Латвии благодаря вложению в «поселок миллионеров». Об этом пишут местные СМИ.

Споры о стране проживания Хаматовой обострились после заявления журналиста Владимира Соловьева. Он раскритиковал артистку за слова об эмиграции «многих талантливых людей» из РФ, якобы не способных прогрессировать в российских условиях. По словам Соловьева, Хаматова, вероятно, стремится «стать своей» в латвийской богеме, где критика России является своеобразным членским билетом.

Журналисты из Латвии провели небольшое расследование и выяснили, какой недвижимостью Хаматова располагает в прибалтийской республике. Выяснилось, что описанный ею «феноменальный» участок расположен в элитном поселке Аматциемс почти в 100 км от латвийской столицы. В землю здесь вкладываются состоятельные выходцы из РФ, ФРГ, Британии и других стран, из-за чего СМИ иногда называют это место «поселком миллионеров».

Главными «фишками» проекта являются природные условия (каждому жильцу предлагается собственный водоем на участке) и изолированность соседей друг от друга. Цены на дома и участки недоступны среднему россиянину и европейцу: отдельные объекты оцениваются почти 700 тыс. евро (63 млн рублей).

Идея «эко-поселка» принадлежит латвийскому предпринимателю Айвару Звирбулису, более известному в стране как Чирис. Элитный населенный пункт прозвали местным аналогом «города солнца», а требования к постройкам здесь достаточно жесткие в том, что касается материалов. Основой домов может быть только древесина, а металлические крыши здесь запрещены, пишет Sputnik Латвия.

Ранее Хаматова заявила о гордости за певицу Манижу Сангин (Manizha), которая прошла в финал Евровидения-2021. По мнению актрисы, текст песни Russian woman является глубоким и актуальным, благодаря чему подлежит осмыслению со стороны многих людей.