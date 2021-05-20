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20 мая 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»

Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
Prt Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Рига, 20 мая. Народная артистка России Чулпан Хаматова обзавелась видом на жительство в Латвии благодаря вложению в «поселок миллионеров». Об этом пишут местные СМИ.

Споры о стране проживания Хаматовой обострились после заявления журналиста Владимира Соловьева. Он раскритиковал артистку за слова об эмиграции «многих талантливых людей» из РФ, якобы не способных прогрессировать в российских условиях. По словам Соловьева, Хаматова, вероятно, стремится «стать своей» в латвийской богеме, где критика России является своеобразным членским билетом.

Журналисты из Латвии провели небольшое расследование и выяснили, какой недвижимостью Хаматова располагает в прибалтийской республике. Выяснилось, что описанный ею «феноменальный» участок расположен в элитном поселке Аматциемс почти в 100 км от латвийской столицы. В землю здесь вкладываются состоятельные выходцы из РФ, ФРГ, Британии и других стран, из-за чего СМИ иногда называют это место «поселком миллионеров».

Главными «фишками» проекта являются природные условия (каждому жильцу предлагается собственный водоем на участке) и изолированность соседей друг от друга. Цены на дома и участки недоступны среднему россиянину и европейцу: отдельные объекты оцениваются почти 700 тыс. евро (63 млн рублей).

Идея «эко-поселка» принадлежит латвийскому предпринимателю Айвару Звирбулису, более известному в стране как Чирис. Элитный населенный пункт прозвали местным аналогом «города солнца», а требования к постройкам здесь достаточно жесткие в том, что касается материалов. Основой домов может быть только древесина, а металлические крыши здесь запрещены, пишет Sputnik Латвия.

Ранее Хаматова заявила о гордости за певицу Манижу Сангин (Manizha), которая прошла в финал Евровидения-2021. По мнению актрисы, текст песни Russian woman является глубоким и актуальным, благодаря чему подлежит осмыслению со стороны многих людей.

Латвия эмиграция недвижимость хаматова
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