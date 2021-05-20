Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году

Москва, 20 мая. Дизайнеры-любители решили пофантазировать на тему того, каким экстерьером обладала бы культовая «буханка» в наше время.

Специалисты по использованию графических редакторов решили осовременить модель советского микроавтобуса «УАЗ-450», придав ему более стильный, на их взгляд, вид. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Дизайнеры сохранили для модели круглую форму фар, а также не стали трогать пропорции и оригинальные очертания автомобиля. Пользователи портала «Авто Mail.ru» разбавили советский экстерьер несколькими инновационными добавлениями.

Сама по себе модель пользовалась и пользуется повышенным спросом среди различных категорий населения, потому что машина оказалась простой в конструкции и надежной в использовании. Автолюбители считают, что обновленная «буханка» смогла бы поймать волну популярности, так как сейчас в моде ностальгия по ретрокарам.

Несмотря на отсутствие в линейке настоящего редизайна «буханки», Ульяновский автомобильный завод не стоит на месте и продвигает использование современных сервисов среди клиентов компании. Недавно автопроизводитель анонсировал возможность аренды автомобилей по подписке для представителей малого бизнеса.