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новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
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Общество
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Сирийцы в Хасаке перекрыли ключевую для США и курдских боевиков трассу

  /   Обновлено: 20 мая 2021 20:38
Новости Сирии
Сирийцы в Хасаке перекрыли ключевую для США и курдских боевиков трассу
Федеральное агентство новостей  / 

Жители провинции Хасака заблокировали стратегическую трассу, которой часто пользуются американские военные и лояльные им боевики. Граждане выступили против иностранного вмешательства в дела страны, а также действий военизированных группировок, занимающихся незаконной добычей и контрабандой сирийской нефти в другие государства.

На месте протеста побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Протестующие в Хасаке предприняли попытку перекрыть ключевые международные маршруты, используемые американской армией для пропуска логистических конвоев из Ирака и транзита курдскими группировками из проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) углеводородов в соседнюю страну.

Собеседник ФАН из числа протестующих рассказал, что представители США уже пытались с помощью иракского переводчика организовать переговоры с демонстрантами в деревне Ааджаджа к югу от Хасаки и других населенных пунктах.

Сирийцы в Хасаке перекрыли ключевую для США и курдских боевиков трассу
Федеральное агентство новостей  / 

Народные выступления в регионе приняли массовый характер после недавнего убийства курдскими боевиками из «Сирийских демократических сил» молодого сирийца Дахама Хаммади аль-Ани. Инцидент произошел во время недавней демонстрации против действий курдов на шоссе, связывающем Хасаку и Дейр эз-Зор.

В одном из населенных пунктов провинции противники американского присутствия сожгли так называемый штаб самоуправления группировки и два резервуара для перевозки сырой нефти. Курдские боевики отвечают на это жесткими мерами, на данный момент в столкновениях с СДС погибли уже 10 человек.

Теперь разного рода митинги, демонстрации и сидячие забастовки распространились по всей территории Хасаки.

Помимо незаконного вывоза нефти и газа, добытых на контролируемых СДС территориях, жители региона недовольны проводимой курдами политикой. Боевики навязывают местным жителям свои порядки, отнимают у фермеров урожай, заставляют в местных школах изучать свою учебную программу и практикуют принудительную вербовку молодых людей в ряды своей группировки.

сирия хасака протесты
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