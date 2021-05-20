Сирийцы в Хасаке перекрыли ключевую для США и курдских боевиков трассу

Жители провинции Хасака заблокировали стратегическую трассу, которой часто пользуются американские военные и лояльные им боевики. Граждане выступили против иностранного вмешательства в дела страны, а также действий военизированных группировок, занимающихся незаконной добычей и контрабандой сирийской нефти в другие государства.

На месте протеста побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Протестующие в Хасаке предприняли попытку перекрыть ключевые международные маршруты, используемые американской армией для пропуска логистических конвоев из Ирака и транзита курдскими группировками из проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) углеводородов в соседнюю страну.

Собеседник ФАН из числа протестующих рассказал, что представители США уже пытались с помощью иракского переводчика организовать переговоры с демонстрантами в деревне Ааджаджа к югу от Хасаки и других населенных пунктах.

Федеральное агентство новостей /

Народные выступления в регионе приняли массовый характер после недавнего убийства курдскими боевиками из «Сирийских демократических сил» молодого сирийца Дахама Хаммади аль-Ани. Инцидент произошел во время недавней демонстрации против действий курдов на шоссе, связывающем Хасаку и Дейр эз-Зор.

В одном из населенных пунктов провинции противники американского присутствия сожгли так называемый штаб самоуправления группировки и два резервуара для перевозки сырой нефти. Курдские боевики отвечают на это жесткими мерами, на данный момент в столкновениях с СДС погибли уже 10 человек.

Теперь разного рода митинги, демонстрации и сидячие забастовки распространились по всей территории Хасаки.

Помимо незаконного вывоза нефти и газа, добытых на контролируемых СДС территориях, жители региона недовольны проводимой курдами политикой. Боевики навязывают местным жителям свои порядки, отнимают у фермеров урожай, заставляют в местных школах изучать свою учебную программу и практикуют принудительную вербовку молодых людей в ряды своей группировки.