Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена

Москва, 20 мая. Украина опасается «неправильного» для нее разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила журналистка из Киева Янина Соколовская.

Реакция Украины на подготовку встречи лидеров РФ и США стала одной из тем программы «Время покажет» на Первом канале 20 мая. Ведущий Артем Шейнин иронично заметил, что президент «абсолютно суверенной» Украины Владимир Зеленский назвал риском для страны обсуждение ситуации в ней на российско-американском саммите первых лиц.

«Человек понимает, что даже факт разговора Путина и Байдена — уже риск для Украины, которую он возглавляет, в нынешнем ее виде», — сказал Шейнин.

«Не факт разговора является опасным, а факт «неправильного» разговора», — возразила Соколовская.

Признание украинки вызвало смех у гостей студии. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал данную логику признаком того, что Украина уже является не failed state («провалившимся государством»), а fake state («фальшивым государством»). Соколовская попыталась перевести стрелки на Россию и приписать ей нервное ожидание встречи, но Шейнин находчиво и профессионально пресек ее манипуляцию.

«Кричите-кричите. Сразу видно, что вы переживаете», — заявила украинка.

«Конечно. Мы уже семь лет переживаем за вас», — парировал Шейнин.

По мнению Соколовской, позитивным для Украины будет дальнейшее сближение с США и НАТО после встречи Байдена и Путина. В качестве признака этого она надеется на достройку западной военной базы под Очаковым. Шейнин возразил выражением сомнения в адекватности восприятия Зеленским политической реальности.

Так, на следующий день после заявления Госдепа США о решении снять санкции с «Северного потока — 2» президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве о «риске снятия санкций» с проекта. Зеленский назвал подобный сценарий «проигрышем США и лично Байдена», а также «новым перераспределением влияния».

«Наверно, жара у вас там. Поплыл, что ли, совсем? Госдеп еще вчера сказал, что США не хотят ссориться с Германией. А он сидит и это лепит», — подвел итог Шейнин.

Зеленский 20 мая провел пресс-конференцию на заводе «Антонов». Он ответил на несколько вопросов о России, предсказав участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с РФ, но отказавшись давать оценку президенту Путину из страха перед эскалацией.