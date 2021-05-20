Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына

Челябинск, 20 мая. Жительнице села Ларино Уйского района дали 13 лет колонии за жестокую расправу над полуторагодовалым ребенком.

Челябинский областной суд признал 24-летнюю Марию Синицкую виновной в убийстве своего сына и приговорил ее к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе инстанции.

В ходе судебного заседания было установлено, что 18 декабря 2018 года подсудимая под воздействием внезапно возникшей неприязни к малышу нанесла ему множество ножевых ранений. Ребенок погиб на месте преступления от тяжелых резаных ран.

Как сообщает прокуратура, в суде женщина не признала вину в убийстве сына. Во время следствия обвиняемая путалась в показаниях и настаивала на имеющимся у нее психическом расстройстве. Однако судья положился на заключение специалистов института им. Сербского, которые признали Марию вменяемой.

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