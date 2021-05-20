Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге

Рига, 20 мая. Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала заявку сборной России на чемпионат мира. В нее вошли 17 игроков.

Сборная России по хоккею накануне старта чемпионата мира в Латвии внесла в заявку 17 игроков. В список вошли вратари Иван Бочаров и Александр Самонов. При этом голкипер Иван Федотов не попал в заявку.

Кроме того, в списке оказались защитники Артем Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов и Рушан Рафиков, а также форварды Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артем Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев и Александр Барабанов. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных.

Ранее сборная России по хоккею провела первую тренировку в Риге. Подопечные Валерия Брагина в полном составе вышли на арену Олимпийского центра, который примет матчи группы A.