Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером

Москва, 20 мая. Актер Иван Краско женится в пятый раз. Очередная невеста Наталья Смыкова впервые дала интервью, в котором рассказала о деньгах, постели и бывших народного артиста.

Новая избранница 90-летнего Краско моложе актера почти на полвека. Она рассказала, что близко общается с Иваном уже пару лет, но боялась выносить отношения на всеобщее обсуждение. Наталье не нужен общественный резонанс, она просто хочет, чтобы любимый мужчина был рядом, передает «Собеседник».

Смыкова и Краско познакомились в театре, а их романтические отношения начались прошлой зимой. Тогда актер успел переболеть COVID-19, а спутница навещала его в санатории, где он находился на реабилитации.

Невеста Краско отметила, что ее избраннику не особо везло в семейной жизни, и он заслуживает большего. При этом женщину не интересуют богатства и недвижимость звезды фильма «Господин оформитель». Она также подчеркнула, что всегда рада детям Ивана.





У Смыковой тоже есть дети, которые положительно отреагировали на ее связь с артистом. Однако близкие Краско оказывают на него давление. Экс-супруга Наталья Вяль хочет, чтобы он отписал сыновьям дачу.

«Складывается впечатление, что бывшая жена Вани охотится только за его миллионами, которые стоит этот кусок земли», — заявила избранница актера.

Стоимость дачного участка Краско составляет шесть миллионов. Смыкова пообещала жениху построить на нем дом, так как сейчас там есть только банька. Она считает, что и бывшая жена могла бы заняться этим вопросом, но, видимо, не хотела. Краско дал девочке фамилию и образование, а она его предала.

Собеседница издания также ответила на интимный вопрос о сексе в отношениях с пожилым актером. Она рассказала, что в таком возрасте гораздо важнее общение. Несмотря на это, она отметила, что партнер «вполне здоров».

«Я, как могу, поддерживаю его мужские силы», — рассказала Наталья.

По ее словам, снадобья для мужского и женского здоровья она собирает на Алтае, куда ее приглашают друзья.

Арт-директор Краско хочет уберечь 90-летнего артиста от брака с молодой девушкой. Вячеслав Смородинов не исключает мошенничества в браке.