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20 мая 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
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Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером

Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 мая. Актер Иван Краско женится в пятый раз. Очередная невеста Наталья Смыкова впервые дала интервью, в котором рассказала о деньгах, постели и бывших народного артиста.

Новая избранница 90-летнего Краско моложе актера почти на полвека. Она рассказала, что близко общается с Иваном уже пару лет, но боялась выносить отношения на всеобщее обсуждение. Наталье не нужен общественный резонанс, она просто хочет, чтобы любимый мужчина был рядом, передает «Собеседник».

Смыкова и Краско познакомились в театре, а их романтические отношения начались прошлой зимой. Тогда актер успел переболеть COVID-19, а спутница навещала его в санатории, где он находился на реабилитации.

Невеста Краско отметила, что ее избраннику не особо везло в семейной жизни, и он заслуживает большего. При этом женщину не интересуют богатства и недвижимость звезды фильма «Господин оформитель». Она также подчеркнула, что всегда рада детям Ивана.



У Смыковой тоже есть дети, которые положительно отреагировали на ее связь с артистом. Однако близкие Краско оказывают на него давление. Экс-супруга Наталья Вяль хочет, чтобы он отписал сыновьям дачу.

«Складывается впечатление, что бывшая жена Вани охотится только за его миллионами, которые стоит этот кусок земли», — заявила избранница актера.

Стоимость дачного участка Краско составляет шесть миллионов. Смыкова пообещала жениху построить на нем дом, так как сейчас там есть только банька. Она считает, что и бывшая жена могла бы заняться этим вопросом, но, видимо, не хотела. Краско дал девочке фамилию и образование, а она его предала.

Собеседница издания также ответила на интимный вопрос о сексе в отношениях с пожилым актером. Она рассказала, что в таком возрасте гораздо важнее общение. Несмотря на это, она отметила, что партнер «вполне здоров».

«Я, как могу, поддерживаю его мужские силы», — рассказала Наталья.

По ее словам, снадобья для мужского и женского здоровья она собирает на Алтае, куда ее приглашают друзья.

Арт-директор Краско хочет уберечь 90-летнего артиста от брака с молодой девушкой. Вячеслав Смородинов не исключает мошенничества в браке.

свадьба брак краско Смыкова
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