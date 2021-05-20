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20 мая 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
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Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах

Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
instagram.com  /  @anetta_bril

Москва, 20 мая. Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой — Анэтта Бриль — призналась, что именно мама во сне посоветовала ей исполнить в программе «Пусть говорят» песню «Только ты».

После смерти Легкоступовой ее наследница Анэтта Бриль неожиданно решила пойти по стоп матери и начать карьеру певицы. По словам девушки, такое решение она приняла после благословения родительницы. Оказалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» пришла во сне к дочери и сказала, какую композицию ей необходимо спеть.

«В свое время эту песню действительно исполняла мама. Но почему-то она не зашла. Я дала ей вторую жизнь. Во-первых, эта песня позитивная, хорошая. А во-вторых, мне недавно приснился нереальный сон. Мы с мамой стояли на улице, шел какой-то концерт. Вдруг она берет меня за плечи и говорит: «Иди спой «Только ты». Я проснулась в холодном поту», — призналась Анэтта Бриль в интервью «Собеседнику».

По слова дочери артистки, после смерти к ней часто во снах приходит мама. Бриль воспринимает это как форму общения — они вместе прогуливаются, болтают по телефону, а Валентина Легкоступова помогает советами своей наследнице. Анэтта Бриль призналась, что начинать карьеру певицы ей очень страшно, ведь она не может ударить в грязь лицом.

Она отметила, что делает это ради памяти матери, даже во время студийной записи первой песни постоянно думала о родительнице. По словам Бриль, скоро бедут представлена новая композиция под названием «Мама». Девушка не раскрывает всех подробностей, однако призналась, что ведет переговоры с Родионом Газмановым о дуэте.

Бывший муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, недавно заявил, что остался без средств к существованию. Вдовец утверждает, что оставил в квартире певицы круглую сумму денег, которую дети артистки присвоили себе.

музыка семья певица легкоступова
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