Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах

Москва, 20 мая. Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой — Анэтта Бриль — призналась, что именно мама во сне посоветовала ей исполнить в программе «Пусть говорят» песню «Только ты».

После смерти Легкоступовой ее наследница Анэтта Бриль неожиданно решила пойти по стоп матери и начать карьеру певицы. По словам девушки, такое решение она приняла после благословения родительницы. Оказалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» пришла во сне к дочери и сказала, какую композицию ей необходимо спеть.

«В свое время эту песню действительно исполняла мама. Но почему-то она не зашла. Я дала ей вторую жизнь. Во-первых, эта песня позитивная, хорошая. А во-вторых, мне недавно приснился нереальный сон. Мы с мамой стояли на улице, шел какой-то концерт. Вдруг она берет меня за плечи и говорит: «Иди спой «Только ты». Я проснулась в холодном поту», — призналась Анэтта Бриль в интервью «Собеседнику».

По слова дочери артистки, после смерти к ней часто во снах приходит мама. Бриль воспринимает это как форму общения — они вместе прогуливаются, болтают по телефону, а Валентина Легкоступова помогает советами своей наследнице. Анэтта Бриль призналась, что начинать карьеру певицы ей очень страшно, ведь она не может ударить в грязь лицом.

Она отметила, что делает это ради памяти матери, даже во время студийной записи первой песни постоянно думала о родительнице. По словам Бриль, скоро бедут представлена новая композиция под названием «Мама». Девушка не раскрывает всех подробностей, однако призналась, что ведет переговоры с Родионом Газмановым о дуэте.

Бывший муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, недавно заявил, что остался без средств к существованию. Вдовец утверждает, что оставил в квартире певицы круглую сумму денег, которую дети артистки присвоили себе.