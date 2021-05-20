Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского

Киев, 20 мая. Организация встречи российского президента Владимира Путина и его коллеги с Украины Владимира Зеленского проходит очень тяжело, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что переговоры на уровне глав государств «рождаются» очень тяжело. Однако Киев готов к диалогу с Москвой, в рамках которого необходимо обсудить прекращение боевых действий в Донбассе.

«Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым», — сказал Кулеба в интервью журналистам.

Глава МИД подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда обе стороны будут готовы обсудить указанные темы.

Как стало известно ранее, Зеленский предложил Путину встретиться в «украинском Донбассе».