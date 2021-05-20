Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»

Нижний Новгород, 20 мая. Серийное производство новой модели легкового коммерческого автомобиля «Газель NN» началось на Горьковском автомобильном заводе.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин в ходе презентации машины отметил, что с выпуском этой модели завод начинает переход к «цифре», который в будущем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Три базовых принципа «Группы ГАЗ», по словам Сорокина, - это универсальность, масштабируемость и цифровизация.

Основным отличием «Газели NN» от предшественников заключается в переходе от аналоговой к цифровой модели управления. В основе концепции лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства, объяснил глава компании.

«Группа ГАЗ» посвятила новинку 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, который отмечается в этом году. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что автопром всегда играл особую роль для региона. Поэтому очень приятно, что в юбилей Нижнего Новгорода произошло такое знаковое событие, считает он.

Горьковский автозавод ранее остановил продажи некоторых модификаций «Газели Next». В прайс-листе предприятия в конце апреля не оказалось каркасного автобуса с турбодизелем.