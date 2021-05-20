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20 мая 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»

Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
gazelle-nn.azgaz.ru  /  Группа ГАЗ

Нижний Новгород, 20 мая. Серийное производство новой модели легкового коммерческого автомобиля «Газель NN» началось на Горьковском автомобильном заводе.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин в ходе презентации машины отметил, что с выпуском этой модели завод начинает переход к «цифре», который в будущем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Три базовых принципа «Группы ГАЗ», по словам Сорокина, - это универсальность, масштабируемость и цифровизация.

Основным отличием «Газели NN» от предшественников заключается в переходе от аналоговой к цифровой модели управления. В основе концепции лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства, объяснил глава компании.

«Группа ГАЗ» посвятила новинку 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, который отмечается в этом году. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что автопром всегда играл особую роль для региона. Поэтому очень приятно, что в юбилей Нижнего Новгорода произошло такое знаковое событие, считает он.

Горьковский автозавод ранее остановил продажи некоторых модификаций «Газели Next». В прайс-листе предприятия в конце апреля не оказалось каркасного автобуса с турбодизелем.

нижний новгород автомобили группа газ газель nn
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Все новости / Экономика / Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
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