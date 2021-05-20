Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца

Москва, 20 мая. Экс-глава департамента Минпромторга РФ пробудет под арестом до 19 июля. Ее вместе с другой чиновницей обвиняют в махинациях внутри ведомства.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-главы департамента Минпромторга, сообщает источник ФАН. Бывшая чиновница пробудет под стражей до 19 июля.

Полиция заподозрила в мошенничестве двух сотрудниц ведомства. Заседание по делу второй фигурантки еще не началось. Обеих чиновниц обвиняют в махинациях внутри министерства, писал ФАН.