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21 мая 10:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
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09:54
Общество
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09:54
Происшествия
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Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка

Общество
Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr Россия 24

Трагедия в Казани произошла 11 мая в Гимназии №175, тогда погибли девять человек и пострадали 21. Почему бывший ученик школы Ильяз Галявиев совершил нападение, до сих пор не ясно. ФАН обратился к ведическому астрологу Светлане Кройцер с целью узнать немного больше о личности, мотивах преступления и ближайшем будущем казанского стрелка.

Личность и мотивы

Пролить свет на неизвестность поможет натальная карта стрелка. Первое, на что указывает астролог, — это «Пишача доша на третьем доме», что прямо указывает на оружие и агрессию.

«Здесь Марс стоит с планетой Кету, что говорит о жестокости, желании отрубать, отсекать, убивать. Такая комбинация встречается в натальных картах серийных убийц и маньяков», — объясняет Светлана.

Она также отмечает и другие символы: «Луна с Раху» (планета иллюзий), а также период «Юпитер» (планета философии и религии) свидетельствуют о том, что сознание молодого человека захвачено некой идеей, граничащей с одержимостью и паранойей. Это, по мнению Кройцер, и побудило его к совершению нападения.    

Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка
Из личного архива ведического астролога Светланы Кройцер  / 

«Он одержим некой философской концепцией, которая заставила его совершить это, потому что для него это преступление видится благом, он уверен, что поступает правильно», — говорит астролог.

Период «Раху», в котором сейчас находится молодой человек, в астрологии называется «затмение души». По словам эксперта, на интеллект Галявиева сильно влияет некая негативная мыслеформа, которая могла возникнуть из-за компьютерных игр, где главная идея — убивать.

«Он видит мир — как компьютерную игру. Такое бывает, когда человек плохо питается, голодает, систематически испытывает стресс, например, от компьютерных игр. Также не исключено влияние на его сознание какой-то религиозной организации», — отмечает Светлана.

Интересна также позиция «Солнца во льве», которая говорит о том, что мальчик может восхищаться собой, его переполняют гордыня, самолюбие и гиперэго.

Выбор жертвы

Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка
Global Look Press  / vk.com / region_kazan116

Приход вооруженного Галявиева в школу стал полной неожиданностью для всех. Но почему же он решил реализовать свой кровавый план именно в гимназии? По мнению астролога, стрелком управлял психоз.

«Возможно, в кабинете, куда он зашел, когда-то давно случился конфликт с учениками или учителем. Со временем эта психологическая травма превратила юношу в монстра. Именно дети и учитель в его понимании — враги», — говорит эксперт.

Знак «Меркурия» в натальной карте стрелка, по словам эксперта определяет его мощный интеллект, который мог быть недооценен его окружением. Также Кройцер связывает трагедию и с неправильным воспитанием мальчика.

«Луна с Раху» дает «Матри дошу» — проклятие по роду матери. Неправильное воспитание, быть может, мать очень мягкая и религиозная, и вместо обращения к психотерапевту предпочитала решать проблемы молитвой», — говорит астролог.

Но эксперт указывает, что у самого Галявиева нет особого стремления к религии. Скорее он прагматик в вопросах веры, однако может использовать религиозные высказывания для самооправдания. Что многие и наблюдали в публикациях СМИ о допросе стрелка.

Возможное будущее

Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка
Федеральное агентство новостей  / 

Светлана Кройцер полагает, что Ильяз Галявиев раскается в содеянном. Однако произойдет это не раньше начала периода «Юпитер», предположительно, в феврале 2022 года. Также она указывает и на возможные проблемы со здоровьем у казанского стрелка.  

«Период раскаяния может продлиться до 16 лет. «Сатурн в восьмом доме» говорит о том, что человек будет скудно питаться, иметь проблемы со зрением и хронические заболевания», — заключила астролог.

Судя по натальной карте казанского стрелка, его переполняет чрезмерная гордыня, он одарен сильным интеллектом, но имеет искаженное восприятие реальности и вредные привычки, которые привели к преступлению, тюрьме и печальной известности.

казанский собор астролог натальная карта ильназ галявиев кройцер
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