Астролог рассказала о личности, мотивах преступления и будущем казанского стрелка

Трагедия в Казани произошла 11 мая в Гимназии №175, тогда погибли девять человек и пострадали 21. Почему бывший ученик школы Ильяз Галявиев совершил нападение, до сих пор не ясно. ФАН обратился к ведическому астрологу Светлане Кройцер с целью узнать немного больше о личности, мотивах преступления и ближайшем будущем казанского стрелка.

Личность и мотивы

Пролить свет на неизвестность поможет натальная карта стрелка. Первое, на что указывает астролог, — это «Пишача доша на третьем доме», что прямо указывает на оружие и агрессию.

«Здесь Марс стоит с планетой Кету, что говорит о жестокости, желании отрубать, отсекать, убивать. Такая комбинация встречается в натальных картах серийных убийц и маньяков», — объясняет Светлана.

Она также отмечает и другие символы: «Луна с Раху» (планета иллюзий), а также период «Юпитер» (планета философии и религии) свидетельствуют о том, что сознание молодого человека захвачено некой идеей, граничащей с одержимостью и паранойей. Это, по мнению Кройцер, и побудило его к совершению нападения.

Из личного архива ведического астролога Светланы Кройцер /

«Он одержим некой философской концепцией, которая заставила его совершить это, потому что для него это преступление видится благом, он уверен, что поступает правильно», — говорит астролог.

Период «Раху», в котором сейчас находится молодой человек, в астрологии называется «затмение души». По словам эксперта, на интеллект Галявиева сильно влияет некая негативная мыслеформа, которая могла возникнуть из-за компьютерных игр, где главная идея — убивать.

«Он видит мир — как компьютерную игру. Такое бывает, когда человек плохо питается, голодает, систематически испытывает стресс, например, от компьютерных игр. Также не исключено влияние на его сознание какой-то религиозной организации», — отмечает Светлана.

Интересна также позиция «Солнца во льве», которая говорит о том, что мальчик может восхищаться собой, его переполняют гордыня, самолюбие и гиперэго.

Выбор жертвы

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

Приход вооруженного Галявиева в школу стал полной неожиданностью для всех. Но почему же он решил реализовать свой кровавый план именно в гимназии? По мнению астролога, стрелком управлял психоз.

«Возможно, в кабинете, куда он зашел, когда-то давно случился конфликт с учениками или учителем. Со временем эта психологическая травма превратила юношу в монстра. Именно дети и учитель в его понимании — враги», — говорит эксперт.

Знак «Меркурия» в натальной карте стрелка, по словам эксперта определяет его мощный интеллект, который мог быть недооценен его окружением. Также Кройцер связывает трагедию и с неправильным воспитанием мальчика.

«Луна с Раху» дает «Матри дошу» — проклятие по роду матери. Неправильное воспитание, быть может, мать очень мягкая и религиозная, и вместо обращения к психотерапевту предпочитала решать проблемы молитвой», — говорит астролог.

Но эксперт указывает, что у самого Галявиева нет особого стремления к религии. Скорее он прагматик в вопросах веры, однако может использовать религиозные высказывания для самооправдания. Что многие и наблюдали в публикациях СМИ о допросе стрелка.

Возможное будущее

Федеральное агентство новостей /

Светлана Кройцер полагает, что Ильяз Галявиев раскается в содеянном. Однако произойдет это не раньше начала периода «Юпитер», предположительно, в феврале 2022 года. Также она указывает и на возможные проблемы со здоровьем у казанского стрелка.

«Период раскаяния может продлиться до 16 лет. «Сатурн в восьмом доме» говорит о том, что человек будет скудно питаться, иметь проблемы со зрением и хронические заболевания», — заключила астролог.

Судя по натальной карте казанского стрелка, его переполняет чрезмерная гордыня, он одарен сильным интеллектом, но имеет искаженное восприятие реальности и вредные привычки, которые привели к преступлению, тюрьме и печальной известности.