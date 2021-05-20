Умеренное снижение зафиксировано на российском рынке акций

Москва, 20 мая. Российский рынок акций перешел к умеренному сокращению по основным фондовым индексам вслед за падением нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, рублевый индекс Московской биржи к 16.30 по московскому времени снижался на 0,22%, до 3626,66 пункта, индекс РТС — на 0,03%, до 1552,37 пункта. Курс доллара расчетами «завтра» дешевел на 19 копеек, до 73,61 рубля, а курс европейской валюты— на 9 копеек, до 89,86 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,66%, составив 66,22 доллара за баррель, передает «Прайм».

Российские индексы начали торги с умеренного роста, отыгрывая часть предыдущих потерь, обращает внимание Алексей Калачев из ГК «Финам». По его словам, росту способствовал оптимистичный фон на внешних фондовых и сырьевых площадках.

Срочный рынок Мосбиржи 25 мая начнет торговлю расчетными фьючерсами на индекс акций США. Об этом сообщается на официальном сайте организатора торгов.