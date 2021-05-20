Опубликованы предсказания ясновидящей Ванги на 2021 год

Москва, 20 мая. Слепая болгарская предсказательница Ванга ушла из жизни 25 лет назад, однако по сей день ее предвидения поражают.

Многие посмеялись, когда услышали пророчество, что Курск пойдет ко дну и унесет жизни многих людей. Однако знаменитая прорицательница имела в виду не город Центрального Черноземья, а подводную лодку, затонувшую в августе 2011 года. В момент катастрофы погибли 118 человек.

Вангелия Гуштерова также предсказала распад Советского Союза, взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке, смерть царя Болгарии Бориса III, революционера Сталина, принцессы Дианы, индийского политика Индиры Ганди, и многие другие происшествия.

В 2021 году ясновидящая предсказала череду негативных событий: девятибалльные землетрясения, затопление большой территории США, исчезновение денежных купюр, а также становление Китая в роли мировой державы.

Однако следует помнить, что не все события, увиденные Вангой, осуществились. По ее словам, лекарство от рака должны были изобрести еще в 2008 году. Она также предвещала конец света, что на Земле «где было жарко, там станет холодно», исчезновение многих видов животных и четырехлетнюю войну с начала 2010 года.

Ранее ФАН перечислил знаки зодиака, которых пророчица считала плохими матерями. В этом списке оказались Девы, Лев, Скорпион.