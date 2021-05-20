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20 мая 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Опубликованы предсказания ясновидящей Ванги на 2021 год

Общество
Опубликованы предсказания ясновидящей Ванги на 2021 год
Prt Scr youtube.com  /  @СЕГОДНЯ

Москва, 20 мая. Слепая болгарская предсказательница Ванга ушла из жизни 25 лет назад, однако по сей день ее предвидения поражают.

Многие посмеялись, когда услышали пророчество, что Курск пойдет ко дну и унесет жизни многих людей. Однако знаменитая прорицательница имела в виду не город Центрального Черноземья, а подводную лодку, затонувшую в августе 2011 года. В момент катастрофы погибли 118 человек.

Вангелия Гуштерова также предсказала распад Советского Союза, взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке, смерть царя Болгарии Бориса III, революционера Сталина, принцессы Дианы, индийского политика Индиры Ганди, и многие другие происшествия.

В 2021 году ясновидящая предсказала череду негативных событий: девятибалльные землетрясения, затопление большой территории США, исчезновение денежных купюр, а также становление Китая в роли мировой державы.

Однако следует помнить, что не все события, увиденные Вангой, осуществились. По ее словам, лекарство от рака должны были изобрести еще в 2008 году. Она также предвещала конец света, что на Земле «где было жарко, там станет холодно», исчезновение многих видов животных и четырехлетнюю войну с начала 2010 года.

Ранее ФАН перечислил знаки зодиака, которых пророчица считала плохими матерями. В этом списке оказались Девы, Лев, Скорпион.

ванга ясновидящая предсказания
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