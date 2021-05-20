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20 мая 20:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Ольга Бузова похвасталась подтянутыми ягодицами на пикантном снимке в ярком боди

Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась подтянутыми ягодицами на пикантном снимке в ярком боди
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников смелым снимком. Знаменитость продемонстрировала подтянутые ягодицы, которых она добилась с помощью тренировок.

Результатом спортивных упражнений исполнительница хита «Мало половин» похвасталась на своей странице в Instagram. Бузова выложила пикантный снимок, на котором она стоит спиной к камере в ярком салатовом боди. Певица натянула ткань, чтобы поклонники получили возможность как можно лучше рассмотреть ее ягодицы.

«Тренеру привет», — подписала фото телеведущая.

Многие подписчики исполнительницы негативно приняли ее новую фотографию. Некоторые высмеяли Бузову за слишком открытое фото, другие же вообще пристыдили звезду за такой снимок.

«В очень активном поиске»;

«Хорошая фигура это, конечно, хорошо, но делать такие фото для нормальной воспитанной женщины — это не очень красиво»;

«Ни к чему это. Как мама на все это смотрит? Мне было бы стыдно за свою дочь»;

«Когда у бывшего четвертый ребенок на подходе, а тебе нечего выставить», — написали фолловеры певицы.

Последний комментарий намекает на бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Жена спортсмена, модель Анастасия Костенко сообщила, что ждет от него третьего ребенка. Кроме того, у Тарасова есть старшая дочь от первого брака.

бузова звезды певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова похвасталась подтянутыми ягодицами на пикантном снимке в ярком боди
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