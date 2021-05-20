Ольга Бузова похвасталась подтянутыми ягодицами на пикантном снимке в ярком боди

Москва, 20 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников смелым снимком. Знаменитость продемонстрировала подтянутые ягодицы, которых она добилась с помощью тренировок.

Результатом спортивных упражнений исполнительница хита «Мало половин» похвасталась на своей странице в Instagram. Бузова выложила пикантный снимок, на котором она стоит спиной к камере в ярком салатовом боди. Певица натянула ткань, чтобы поклонники получили возможность как можно лучше рассмотреть ее ягодицы.

«Тренеру привет», — подписала фото телеведущая.

Многие подписчики исполнительницы негативно приняли ее новую фотографию. Некоторые высмеяли Бузову за слишком открытое фото, другие же вообще пристыдили звезду за такой снимок.

«В очень активном поиске»; «Хорошая фигура это, конечно, хорошо, но делать такие фото для нормальной воспитанной женщины — это не очень красиво»; «Ни к чему это. Как мама на все это смотрит? Мне было бы стыдно за свою дочь»; «Когда у бывшего четвертый ребенок на подходе, а тебе нечего выставить», — написали фолловеры певицы.

Последний комментарий намекает на бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Жена спортсмена, модель Анастасия Костенко сообщила, что ждет от него третьего ребенка. Кроме того, у Тарасова есть старшая дочь от первого брака.