Диетолог дал рекомендации по питанию в летний сезон

Москва, 20 мая. В жаркую погоду следует употреблять творог, кисломолочные напитки и продукты богатые белком, считает врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Отказаться лучше всего от жирной пищи. Подобные блюда хуже и дольше усваиваются, рассказала специалист. В летний сезон рекомендуется пощадить желудочно-кишечный тракт, объяснила Аплетаева в комментарии «Радио 1».

«Кисломолочные продукты, творог (жирность не более 1,5-2%), — это хороший белковый компонент в нашем рационе, к тому же кисломолочные напитки — это жидкость, так необходимая в жару», — рассказала диетолог.

Добавить в рацион также стоит рыбу, курицу и индейку. На здоровье позитивно скажутся мясные и овощные супы. В то же время лучше не злоупотреблять огурцами и помидорами, которые появляются на прилавках ранней весной, заключила медик.

Ряд полезных напитков может стать хорошей альтернативой утреннему кофе. В их числе белый и зеленый чаи. Они позитивно сказываются на работе сердца, а также снижают уровень холестерина в организме, объяснили диетолог Лорен Минчен и нутрициолог Кери Ганс.