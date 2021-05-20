Госдума РФ запретит представителям экстремистских организаций участвовать в выборах

Москва, 20 мая. Представители экстремистских организаций не смогут участвовать в парламентских выборах. Соответствующий законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении.

Экс-организаторы и руководители подобных объединений не смогут избираться в Госдуму России в течение пяти лет с момента запрета или ликвидации экстремистской организации, сообщили на сайте «Госновости». Участники формирования лишаются такой возможности на срок до трех лет. Инициатором законопроекта выступила комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутригосударственные дела России.

Ранее стало известно, что неподобающее отношение к советским и российским мемориалам может стать одним из критериев для включения иностранного государства в список недружественных к РФ стран. В настоящий момент перечень рискует пополнить Польша.