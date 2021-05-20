Житель Екатеринбурга спас перебегавших через оживленное шоссе утят

Екатеринбург, 20 мая. Мужчина помог избежать гибели утятам, перебегавшим оживленную трассу. Историю спасения уралец рассказал популярному городскому паблику.

Сотрудник компании «Уральских Авиалинии» Евгений увидел птенцов, пробегающих вдоль ограничительной полосы на дороге. По словам мужчины, оживленное движение на трассе не оставляло утятам шансов выжить.

Екатеринбуржец проехал до самого аэропорта, однако затем вернулся и забрал птенцов. Сначала он подобрал только одного, а затем увидел и всех остальных. Сейчас малыши живут в коробке у него дома, позже их подсадят в озеро к другим уткам.

Птенец ушастой совы тем временем появился в приморском центре реабилитации животных «Тигр». Малыш, вероятнее всего, выпал из гнезда, однако остался невредим. Специалисты посоветовали не забирать домой слетков, которые внешне не выглядят пострадавшими.