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21 мая 11:40
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новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
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Праздник языковедов: когда и как отмечают День филолога в России

Общество
Праздник языковедов: когда и как отмечают День филолога в России
pixabay.com  /  fotografierende

Профессию филолога вряд ли можно назвать престижной, но без специалистов в области языка, речи и текста невозможно сохранение и развитие культуры. В нашей стране у языковедов есть свой профессиональный праздник. День филолога в 2021 году по традиции отметят в последних числах мая.

Дата празднования Дня филолога в России

Датой празднования выбран день 25 мая. Эта дата едина для большинства стран, где также принято чествовать ученых-языковедов и людей, связавших свою жизнь с этой наукой. В этот же день филологов поздравляют на Украине, в Казахстане, Белоруссии и других постсоветских государствах.

Выбор даты не случаен. Днем ранее отмечается праздник славянской письменности и культуры. Так как люди с филологическим образованием и профилем работы служат сохранению языкового культурного наследия, их принято поздравлять сразу после дня памяти первых славянских учителей Кирилла и Мефодия.

Факт. По одним данным, праздник появился в России в конце 90-х годов по инициативе сотрудников Московского государственного университета, с тех пор его отмечают ежегодно. По другим, впервые ученые-языковеды принимали поздравления еще в 30-е годы прошлого столетия, а инициатором учреждения праздничного дня стала Лондонская лингвистическая школа. Тем не менее широкую распространенность он получил именно в русскоязычной среде, а в нашей стране стал общепринятым и популярным.

Кто отмечает День филолога 25 мая

Принято считать этот день профессиональным праздником ученых и специалистов в области языка, литературы. Хотя столь узко трактовать его вряд ли стоит. Работа многих профессионалов связана с речью, текстом, языком. А значит, дату можно считать особенной для представителей целого спектра профессий.

Среди них — учителя русского языка и литературы, которые прививают любовь и понимание ценности речи подрастающему поколению. Это и журналисты, редакторы газет и журналов, от профессионализма и начитанности которых зависит качество публикуемых текстов.

К профессионалам отрасли можно отнести:

  • корректоров и рецензентов;
  • секретарей и делопроизводителей;
  • дикторов;
  • переводчиков;
  • сотрудников учебных заведений — от школ до университетов;
  • библиотекарей;
  • маркетологов, менеджеров по рекламе и PR;
  • просто начитанных людей, которые трудятся в других сферах, но остаются приверженцами высокой языковой культуры и национальных ценностей.

Поэтому в День филолога можно уверенно поздравлять всех друзей и знакомых, чья деятельность хоть отдаленно, но связана с работой с текстами, книгами, учебниками, документами.

В День филолога можно поздравлять всех любителей чтения (Фото: pixabay.com)
pixabay.com  / StockSnap

Как пройдет День филолога в 2021 году

Выходным праздник не будет, он выпадает на вторник, а значит, специалисты-языковеды встретят его в рабочей обстановке. Но для лингвистов и ученых русистов он становится хорошим поводом для встреч и обсуждения актуальных проблем, значимых задач и аспектов развития филологии в России.

Ежегодно в последних числах мая Московский государственный университет проводит конференцию, посвященную русскому языку и литературе, приглашая к участию специалистов-лингвистов из разных стран. В 2020 году встреча проходила в онлайн-формате и собрала более 500 участников.

В нынешнем году ограничения сняты, и конференция может состояться в привычном формате. Она традиционно собирает представителей Российской академии образования, объединений русской словесности других государств, профессоров и доцентов высших учебных заведений России.

В регионах профессиональные конференции проходят на базе университетов и школ. Время их проведения совпадает с окончанием учебного года, а значит, становится хорошим поводом не только для обсуждения актуальных для науки вопросов, но и для подведения итогов. Сфера образования неразрывно связана с филологией, именно она служит развитию этой науки.

праздник филология день филолога
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