Профессию филолога вряд ли можно назвать престижной, но без специалистов в области языка, речи и текста невозможно сохранение и развитие культуры. В нашей стране у языковедов есть свой профессиональный праздник. День филолога в 2021 году по традиции отметят в последних числах мая.

Дата празднования Дня филолога в России

Датой празднования выбран день 25 мая. Эта дата едина для большинства стран, где также принято чествовать ученых-языковедов и людей, связавших свою жизнь с этой наукой. В этот же день филологов поздравляют на Украине, в Казахстане, Белоруссии и других постсоветских государствах.

Выбор даты не случаен. Днем ранее отмечается праздник славянской письменности и культуры. Так как люди с филологическим образованием и профилем работы служат сохранению языкового культурного наследия, их принято поздравлять сразу после дня памяти первых славянских учителей Кирилла и Мефодия.

Факт. По одним данным, праздник появился в России в конце 90-х годов по инициативе сотрудников Московского государственного университета, с тех пор его отмечают ежегодно. По другим, впервые ученые-языковеды принимали поздравления еще в 30-е годы прошлого столетия, а инициатором учреждения праздничного дня стала Лондонская лингвистическая школа. Тем не менее широкую распространенность он получил именно в русскоязычной среде, а в нашей стране стал общепринятым и популярным.

Кто отмечает День филолога 25 мая

Принято считать этот день профессиональным праздником ученых и специалистов в области языка, литературы. Хотя столь узко трактовать его вряд ли стоит. Работа многих профессионалов связана с речью, текстом, языком. А значит, дату можно считать особенной для представителей целого спектра профессий.

Среди них — учителя русского языка и литературы, которые прививают любовь и понимание ценности речи подрастающему поколению. Это и журналисты, редакторы газет и журналов, от профессионализма и начитанности которых зависит качество публикуемых текстов.

К профессионалам отрасли можно отнести:

корректоров и рецензентов;

секретарей и делопроизводителей;

дикторов;

переводчиков;

сотрудников учебных заведений — от школ до университетов;

библиотекарей;

маркетологов, менеджеров по рекламе и PR;

просто начитанных людей, которые трудятся в других сферах, но остаются приверженцами высокой языковой культуры и национальных ценностей.

Поэтому в День филолога можно уверенно поздравлять всех друзей и знакомых, чья деятельность хоть отдаленно, но связана с работой с текстами, книгами, учебниками, документами.

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Как пройдет День филолога в 2021 году

Выходным праздник не будет, он выпадает на вторник, а значит, специалисты-языковеды встретят его в рабочей обстановке. Но для лингвистов и ученых русистов он становится хорошим поводом для встреч и обсуждения актуальных проблем, значимых задач и аспектов развития филологии в России.

Ежегодно в последних числах мая Московский государственный университет проводит конференцию, посвященную русскому языку и литературе, приглашая к участию специалистов-лингвистов из разных стран. В 2020 году встреча проходила в онлайн-формате и собрала более 500 участников.

В нынешнем году ограничения сняты, и конференция может состояться в привычном формате. Она традиционно собирает представителей Российской академии образования, объединений русской словесности других государств, профессоров и доцентов высших учебных заведений России.

В регионах профессиональные конференции проходят на базе университетов и школ. Время их проведения совпадает с окончанием учебного года, а значит, становится хорошим поводом не только для обсуждения актуальных для науки вопросов, но и для подведения итогов. Сфера образования неразрывно связана с филологией, именно она служит развитию этой науки.