Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 мая. В регионе в июне запустят новые рейсы судов «Валдай 54Р». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Теперь на речном скороходе, кроме Городца и Макарьево, нижегородцы смогут добраться в населенные пункты Павлово, Юрьевец и до Шуховской башни под Дзержинском.

Судна на подводных крыльях будут курсировать как по Волге, так и по Оке. Планируется запустить рейс и до Чкаловска, однако все зависит, в первую очередь, от погоды.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее ФАН писал о строительстве платного моста через Оку в Нижегородской области. Стоимость объекта оценили в 8,6 млрд рублей.