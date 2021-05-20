СМИ: Израиль намерен прекратить военную кампанию в секторе Газа

Иерусалим, 20 мая. Власти Израиля уведомили египетского посредника о намерении прекратить военные действия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации израильского портала Ynet, в связи с решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о прекращении огня военные действия могут быть остановлены уже на этой неделе.

Напомним, что Нетаньяху назначил заседание кабинета безопасности для обсуждения актуальной ситуации на четверг.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно остановить боевые действия между Израилем и Палестиной.

США отговорили Израиль от наземной военной операции в Газе, передает сайт 360tv.ru.