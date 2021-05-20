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новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
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Франция попыталась дискредитировать помощь России в ЦАР посредством западных СМИ

ЦАР
Франция попыталась дискредитировать помощь России в ЦАР посредством западных СМИ
pixabay.com  / 

Банги, 20 мая. Франция при поддержке других иностранных государств продолжает информационную войну против России и ее помощи Центральноафриканской Республике. Очередной вброс растиражировало американское издание Vice Media.

Ранее оно уже публиковало материал о работе россиян в ЦАР и он получился достаточно объективным. Однако теперь СМИ выпустило новую статью, которая далека от этой характеристики.

С журналистами, по их же словам, общались трое центральноафриканцев. Однако нельзя утверждать, что это действительно так: их имена в статье изменили, а вместо фото предоставили размытые темные силуэты.

Франция попыталась дискредитировать помощь России в ЦАР посредством западных СМИ
pixabay.com  / CC0 Creative Commons
 

Так называемые «свидетели» рассказывали о многочисленных преступлениях, которые якобы совершили инструкторы из РФ. При этом не ясно, почему эти «показания» не попали в первый репортаж и зачем скрывать лица очевидцев, если они действительно говорят правду.

В связи с этим складывается впечатление, что новая статья должна исправить «ущерб», нанесенный первой. Она явно не соответствовала политике, которой придерживаются иностранные СМИ в отношении России. Поэтому потребовалось срочно собрать «свидетелей» и написать о новых бесчинствах.

Такую гипотезу подтверждает и другой факт: Vice Media, хоть и находится в США, принадлежит французу Матье Пигассу. Он тесно сотрудничает с властями Франции. В 1994 году он начал карьеру в Казначействе, а с 2000 по 2002 год занимал пост руководителя кабинета министра финансов Лорана Фабиуса.

Лоран Фабиус
diplomatie.gouv.fr  / Philippe Grangeaud

Кроме того, многие центральноафриканцы рассказывают, что с ними пытались связаться французы. Они предлагали деньги в обмен на ложные показания против россиян.

Жители ЦАР давно выступают против присутствия французов в республике. Они выходят на многотысячные митинги, на которых требуют, чтобы представители Парижа и ООН немедленно уехали из их страны.

африка цар
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Все новости / ЦАР / Франция попыталась дискредитировать помощь России в ЦАР посредством западных СМИ
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