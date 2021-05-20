Франция попыталась дискредитировать помощь России в ЦАР посредством западных СМИ

Банги, 20 мая. Франция при поддержке других иностранных государств продолжает информационную войну против России и ее помощи Центральноафриканской Республике. Очередной вброс растиражировало американское издание Vice Media.

Ранее оно уже публиковало материал о работе россиян в ЦАР и он получился достаточно объективным. Однако теперь СМИ выпустило новую статью, которая далека от этой характеристики.

С журналистами, по их же словам, общались трое центральноафриканцев. Однако нельзя утверждать, что это действительно так: их имена в статье изменили, а вместо фото предоставили размытые темные силуэты.

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Так называемые «свидетели» рассказывали о многочисленных преступлениях, которые якобы совершили инструкторы из РФ. При этом не ясно, почему эти «показания» не попали в первый репортаж и зачем скрывать лица очевидцев, если они действительно говорят правду.

В связи с этим складывается впечатление, что новая статья должна исправить «ущерб», нанесенный первой. Она явно не соответствовала политике, которой придерживаются иностранные СМИ в отношении России. Поэтому потребовалось срочно собрать «свидетелей» и написать о новых бесчинствах.

Такую гипотезу подтверждает и другой факт: Vice Media, хоть и находится в США, принадлежит французу Матье Пигассу. Он тесно сотрудничает с властями Франции. В 1994 году он начал карьеру в Казначействе, а с 2000 по 2002 год занимал пост руководителя кабинета министра финансов Лорана Фабиуса.

diplomatie.gouv.fr / Philippe Grangeaud

Кроме того, многие центральноафриканцы рассказывают, что с ними пытались связаться французы. Они предлагали деньги в обмен на ложные показания против россиян.

Жители ЦАР давно выступают против присутствия французов в республике. Они выходят на многотысячные митинги, на которых требуют, чтобы представители Парижа и ООН немедленно уехали из их страны.