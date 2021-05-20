Перенджиев: военный парад не поможет Украине вступить в НАТО

Москва, 20 мая. Украинские власти используют военный парад, приуроченный к 30-летию независимости страны, чтобы показать свое желание вступить в НАТО, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Крупное шествие военнослужащих и боевой техники пройдет на Украине 24 августа на суше и на море. Об этом рассказал президент государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, праздничные мероприятия пройдут в Киеве, Одессе и на Днепре.

Член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с журналистами Федерального агентства новостей рассказал, поможет ли военный парад вступить Украине в состав Североатлантического альянса.

Правительство Украины не упустит ни единого шанса, чтобы продемонстрировать свое желание влиться в ряды НАТО, отметил эксперт. Тем не менее то, что они хотят показать, не имеет никакого значения, так как ту же Черногорию практически силком включили в состав Альянса без всяких демонстраций своих боевых возможностей, но вот в отношении Украины Запад явно намеренно затягивает этот вопрос, объяснил Перенджиев.

«Они, конечно, не будут жестко говорить, что не примут, но будут говорить «подумаем, посмотрим, потерпите». А руководство Украины в то же время будет рассматривать это как шанс, что они еще могут чего-то добиться. У них такая игра — Украина выпрыгивает из штанов, чтобы вступить в НАТО, а Альянс говорит «прыгайте — кто не скачет, тот москаль — может быть что-то и получится», — констатировал собеседник.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов рассказали, как поступит Запад, если Украина развяжет войну с Россией. По их словам, НАТО не окажет Киеву никакой силовой поддержки, оставшись в стороне.

Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что американцы планируют сделать из Украины плацдарм для агрессии в отношении России, передает сайт 360tv.ru.