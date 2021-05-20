Перенджиев: военный парад не поможет Украине вступить в НАТО

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
Все новости
20 мая 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
Все новости

Перенджиев: военный парад не поможет Украине вступить в НАТО

Армия
Перенджиев: военный парад не поможет Украине вступить в НАТО
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Москва, 20 мая. Украинские власти используют военный парад, приуроченный к 30-летию независимости страны, чтобы показать свое желание вступить в НАТО, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Крупное шествие военнослужащих и боевой техники пройдет на Украине 24 августа на суше и на море. Об этом рассказал президент государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, праздничные мероприятия пройдут в Киеве, Одессе и на Днепре.

Член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с журналистами Федерального агентства новостей рассказал, поможет ли военный парад вступить Украине в состав Североатлантического альянса.

Правительство Украины не упустит ни единого шанса, чтобы продемонстрировать свое желание влиться в ряды НАТО, отметил эксперт. Тем не менее то, что они хотят показать, не имеет никакого значения, так как ту же Черногорию практически силком включили в состав Альянса без всяких демонстраций своих боевых возможностей, но вот в отношении Украины Запад явно намеренно затягивает этот вопрос, объяснил Перенджиев.

«Они, конечно, не будут жестко говорить, что не примут, но будут говорить «подумаем, посмотрим, потерпите». А руководство Украины в то же время будет рассматривать это как шанс, что они еще могут чего-то добиться. У них такая игра — Украина выпрыгивает из штанов, чтобы вступить в НАТО, а Альянс говорит «прыгайте — кто не скачет, тот москаль — может быть что-то и получится», — констатировал собеседник.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов рассказали, как поступит Запад, если Украина развяжет войну с Россией. По их словам, НАТО не окажет Киеву никакой силовой поддержки, оставшись в стороне.

Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что американцы планируют сделать из Украины плацдарм для агрессии в отношении России, передает сайт 360tv.ru.

украина нато парад перенджиев
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 80177 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 76454 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 54347 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 44429 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39519 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Армия / Перенджиев: военный парад не поможет Украине вступить в НАТО
Рейтинг@Mail.ru