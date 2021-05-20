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20 мая 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
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20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
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Улетевший в Роттердам Киркоров устал от Евровидения и хочет домой

Шоу-бизнес
Улетевший в Роттердам Киркоров устал от Евровидения и хочет домой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 20 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в этом году отправился на Евровидение в качестве наставника. Однако от поездки в Роттердам артист не получает никакого удовольствия.

Киркоров стал наставником и продюсером своей давней подруги, заслуженной артистки Молдавии Натальи Гордиенко. Под его чутким руководством молдавская певица подготовила песню Sugar, с которой и выступит на Евровидении. Поп-король, не раз ездивший на конкурс, лично разработал сценический образ Гордиенко и перед вылетом объехал всю столицу, чтобы ничего не забыть для выступления.

Однако по прилету в нидерландский Роттердам весь задор Киркорова куда-то испарился. По словам самого артиста, он за несколько дней буквально «увял». Причиной такого состояния певца стали жесткие коронавирусные ограничения.

Для участников и членов делегаций даже есть специальное расписание, когда они могут выходить из номера, а когда нет. Кроме того, за нарушения предписаний всю группу ждет штраф, отметил Киркоров. По признанию артиста, он очень устал от этой несвободы и уже мечтает вернуться домой к детям.

«Я просто считаю дни, когда это все закончится. Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это Евровидение уже не в радость. Может, это вообще мое последнее Евровидение, кто его знает… Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал никогда!» — признался певец в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

Поп-король отметил, что зрители конкурса «Евровидение» видят лишь конечный результат — грандиозное и эффектное шоу. А за кадром происходят истерики, нервные срывы и многое другое, о чем даже не задумываются поклонники.

Несмотря на то, что сам артист приехал как наставник молдавской участницы, он является большим поклонником Манижи. По словам Киркорова, он поддерживал певицу на национальном отборе и верит в ее успешное выступление в Роттердаме.

музыка евровидение киркоров
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