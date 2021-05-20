Улетевший в Роттердам Киркоров устал от Евровидения и хочет домой

Москва, 20 мая. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в этом году отправился на Евровидение в качестве наставника. Однако от поездки в Роттердам артист не получает никакого удовольствия.

Киркоров стал наставником и продюсером своей давней подруги, заслуженной артистки Молдавии Натальи Гордиенко. Под его чутким руководством молдавская певица подготовила песню Sugar, с которой и выступит на Евровидении. Поп-король, не раз ездивший на конкурс, лично разработал сценический образ Гордиенко и перед вылетом объехал всю столицу, чтобы ничего не забыть для выступления.

Однако по прилету в нидерландский Роттердам весь задор Киркорова куда-то испарился. По словам самого артиста, он за несколько дней буквально «увял». Причиной такого состояния певца стали жесткие коронавирусные ограничения.

Для участников и членов делегаций даже есть специальное расписание, когда они могут выходить из номера, а когда нет. Кроме того, за нарушения предписаний всю группу ждет штраф, отметил Киркоров. По признанию артиста, он очень устал от этой несвободы и уже мечтает вернуться домой к детям.

«Я просто считаю дни, когда это все закончится. Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это Евровидение уже не в радость. Может, это вообще мое последнее Евровидение, кто его знает… Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал никогда!» — признался певец в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

Поп-король отметил, что зрители конкурса «Евровидение» видят лишь конечный результат — грандиозное и эффектное шоу. А за кадром происходят истерики, нервные срывы и многое другое, о чем даже не задумываются поклонники.

Несмотря на то, что сам артист приехал как наставник молдавской участницы, он является большим поклонником Манижи. По словам Киркорова, он поддерживал певицу на национальном отборе и верит в ее успешное выступление в Роттердаме.