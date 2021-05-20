Обугленное тело нашли на месте сгоревшего дома в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники МЧС устанавливают личность погибшего при пожаре в частном доме на территории садоводства в Лужском районе.

Частный дом сгорел на территории садового товарищества в Лужском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

После ликвидации огня было обнаружено сильно обгоревшее тело. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, а также личность погибшего. В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

МЧС привлекло авиацию для ликвидации возгорания площадью 4,2 тыс. квадратных метров в поселке Дальний Иркутской области, писал ФАН.