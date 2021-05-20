Жители России стали чаще пользоваться платными сервисами в интернете

Москва, 20 мая. Опубликована статистика по тратам и предпочтениям россиян в интернете.

Согласно исследованию Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) под названием «Экономика рунета 2020-2021», пользователи российского сегмента интернета отдали на 25% больше денежных средств в Сети, чем в 2019 году. Объем покупок достиг 1,33 млрд долларов. Об этом пишет «Прайм».

Аналитики выяснили, что россияне стали чаще пользоваться соцсетями (+30%), количество зарегистрированных пользователей составило в прошлом году 64 млн человек при параллельном уменьшении количества отправленных сообщений на 8%. Эксперты выделили TikTok в качестве «золотого» медалиста по количеству скачиваний. Больше всего жители России потратили на музыкальную подписку Boom, а наибольший процент активных пользователей пришелся на мессенджер WhatsApp.

Цифровая отрасль выросла до 123,4 млрд рублей в предыдущем году, продемонстрировав рост на 44%. Видеоигры стали популярнее в России на 35%, объем рынка составил 163,4 млрд рублей. Авторы документа презентовали свою работу на 25-м юбилейном интернет-форуме «РИФ 2021», который поддерживается изданием РИА Новости.

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