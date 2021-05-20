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20 мая 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
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Жители России стали чаще пользоваться платными сервисами в интернете

Экономика
Жители России стали чаще пользоваться платными сервисами в интернете
pixabay.com

Москва, 20 мая. Опубликована статистика по тратам и предпочтениям россиян в интернете.

Согласно исследованию Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) под названием «Экономика рунета 2020-2021», пользователи российского сегмента интернета отдали на 25% больше денежных средств в Сети, чем в 2019 году. Объем покупок достиг 1,33 млрд долларов. Об этом пишет «Прайм».

Аналитики выяснили, что россияне стали чаще пользоваться соцсетями (+30%), количество зарегистрированных пользователей составило в прошлом году 64 млн человек при параллельном уменьшении количества отправленных сообщений на 8%. Эксперты выделили TikTok в качестве «золотого» медалиста по количеству скачиваний. Больше всего жители России потратили на музыкальную подписку Boom, а наибольший процент активных пользователей пришелся на мессенджер WhatsApp.

Цифровая отрасль выросла до 123,4 млрд рублей в предыдущем году, продемонстрировав рост на 44%. Видеоигры стали популярнее в России на 35%, объем рынка составил 163,4 млрд рублей. Авторы документа презентовали свою работу на 25-м юбилейном интернет-форуме «РИФ 2021», который поддерживается изданием РИА Новости.

Популяризация современных технологий не всегда идет рука об руку с состоянием здоровья человека. Психолог Ирина Хвингия подняла проблему возникновения зависимости от использования смартфонов.

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Все новости / Экономика / Жители России стали чаще пользоваться платными сервисами в интернете
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