Мосбиржа планирует дополнить утренние торги за счет БПИФов

Москва, 20 мая. Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) планирует допустить к утренним торгам Московская биржа. Об этом сообщил директор департамента рынка акций площади Борис Блохин.

По его словам, продолжается развитие возможностей для инвестиционных вливаний. Московская биржа запустила вечернюю сессию с 19:00 до 23:50 по московскому времени на рынке ценных бумаг в прошлом году. В настоящее время к ней допущено 25 биржевых фондов, передает ТАСС.

«В этом году у нас есть план по реализации предторговой утренней сессии, и мы, конечно же, рассчитываем добавить туда и биржевые фонды», — добавил директор департамента.

При этом доля торгов БПИФами вечером повышается быстрее, чем на рынке акций. По мнению Блохина, биржевые фонды более широко применяются в качестве инструмента консервативной стратегии. Ранее сообщалось, что срочный рынок Мосбиржи начнет торговлю расчетными фьючерсами на индекс американских ценных бумаг 25 мая.