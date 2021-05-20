Фанаты 63-летней Шэрон Стоун восхитились ее молодым внешним видом в облегающем наряде

Лос-Анджелес, 20 мая. Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда «Основного инстинкта» предстала перед фанатами в обтягивающем платье.
Знаменитая блондинка опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах 63-летняя Стоун выходит из гардеробной в элегантном облегающем наряде телесного оттенка.
Актриса продефилировала в туфлях на каблуках и послала поклонникам воздушный поцелуй. Образ кинозвезды дополнили массивный браслет и длинные серьги. Стоун рассказала, что нарядилась для телевизионного шоу.
Фанатов актрисы восхитил ее молодой внешний вид. Поклонники оставили в комментариях под видео множество комплиментов.
«И этой женщине 63! У меня нет слов»;
«Ошеломительно!»;
«Как тебе удается каждый раз выглядеть так великолепно?»;
«В 63 года выглядишь максимум на 40», — написали пользователи соцсети.
Шэрон Стоун ранее рассказала, как пережила клиническую смерть. Во время этого страшного эпизода актриса почувствовала, что покинула свое тело.