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20 мая 20:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
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Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Фанаты 63-летней Шэрон Стоун восхитились ее молодым внешним видом в облегающем наряде

Шоу-бизнес
Фанаты 63-летней Шэрон Стоун восхитились ее молодым внешним видом в облегающем наряде
Global Look Press  /  FS/AdMedia

Лос-Анджелес, 20 мая. Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда «Основного инстинкта» предстала перед фанатами в обтягивающем платье.

Знаменитая блондинка опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах 63-летняя Стоун выходит из гардеробной в элегантном облегающем наряде телесного оттенка.

Актриса продефилировала в туфлях на каблуках и послала поклонникам воздушный поцелуй. Образ кинозвезды дополнили массивный браслет и длинные серьги. Стоун рассказала, что нарядилась для телевизионного шоу.

Фанатов актрисы восхитил ее молодой внешний вид. Поклонники оставили в комментариях под видео множество комплиментов.

«И этой женщине 63! У меня нет слов»;

«Ошеломительно!»;

«Как тебе удается каждый раз выглядеть так великолепно?»;

«В 63 года выглядишь максимум на 40», — написали пользователи соцсети.

Шэрон Стоун ранее рассказала, как пережила клиническую смерть. Во время этого страшного эпизода актриса почувствовала, что покинула свое тело.

актриса звезды шэрон стоун
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Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты 63-летней Шэрон Стоун восхитились ее молодым внешним видом в облегающем наряде
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