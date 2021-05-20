СК Татарстана подозревает 42-летнего казанца в реабилитации нацизма

Казань, 20 мая. Местный житель разместил в Сети видеоролик, который содержит недостоверную информацию о деятельности СССР в года ВОВ.

Сотрудники Следственного комитета республики возбудили в отношении 42-летнего жителя Казани уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

Следствие установило, что 23 мая 2017 года подозреваемый опубликовал в соцсетях видеозапись, в содержании которой специалисты обнаружили ложные сведения о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Также ролик распространяет информацию, порочащую дни воинской славы и памятные даты РФ.

Подозреваемый в реабилитации нацизма казанец признал свою причастность к публикации видеозаписи.

Итальянские журналисты напомнили о роли советского народа в победе над нацистской Германией.