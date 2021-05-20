Что же не так с американской армией при Байдене?

О том, какая армия достанется новому президенту США и как на ней скажутся набирающие силу левые взгляды, в своей колонке специально для международной редакции ФАН рассказал автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Публицист Корнеа Видбург из American Thinker в очередной раз подняла тему интенсивности вливания «новых демократических веяний» в структуры американских вооруженных сил. Уже в типичной для современных США риторике Видбург сетует на то, что после победы Джо Байдена военных захлестнула волна «леворадикальных нарративов», которые в итоге ведут армию единственной сверхдержавы к деградации. Данная позиция ненова и широко распространена среди сторонников Республиканской партии и особенно среди «трампистов», которые расценивают поражение Дональда Трампа на выборах не как результат конкурентного политического процесса, а как плод махинаций со стороны внутренних антиамериканских сил, ориентированных на неолиберализм под леворадикальной вывеской.

Все любят Трампа

В случае с армией США Трамп был там достаточно популярен в связи с систематическим ростом оборонных ассигнований, сокращение которых при Обаме в Пентагоне воспринималось негативно. Идеи Трампа о необходимости вывести войска из стран, где смысл их пребывания терялся даже для Пентагона, также имели немало сторонников среди генералитета.

Prt Scr youtube.com / The White House

Но все это не столь важно, как позиция армии относительно событий американских выборов 2020 года, когда на фоне искусственного паралича полиции в крупных мегаполисах Трамп попробовал задействовать вооруженные силы для купирования протестов в Вашингтоне. После толп погромщиков у Белого дома в столице появились военные, а глава комитета начальников штабов Марк Милли расхаживал в военной форме вместе с Трампом по столице. Разумеется, Милли потом отрицал, что имелись какие-либо планы по подавлению беспорядков, и вообще его тоже ввели в заблуждение, но картинка с мейнстримовыми СМИ уже сложилась.

Претензия — штурм Капитолия

В начале января 2021 года грянул штурм Капитолия, который трактуют не только как стихийное событие, но и как результат заговора с участием Трампа и военных. Впрочем, есть и обратная версия, что все это — сценарий «поджога Рейхстага» для дискредитации Трампа. В любом случае, когда началось расследование обстоятельств происходивших событий, выяснилось, что не только полиция, но и армия, а также Национальная гвардия вели себя достаточно странным образом.

Global Look Press / Lev Radin

В этом демократы усматривали скрытый саботаж со стороны органов безопасности, которые якобы выжидали и смотрели, «чья возьмет» или же «сознательно игнорировали призывы о помощи из Капитолия, ожидая победы штурмующих». Так или иначе, вопросы к генералитету у нынешних американских властей есть. И новый министр обороны Ллойд-Остин, который пользуется доверием Байдена, всячески дает понять, что армия будет придерживаться принципов полной политической лояльности и соответствовать текущему идеологическому курсу, который проводит Белый дом и Конгресс США.

Армия левеет

Происходившая и ранее легализация «культуры отмены», деконфедератизация (выкорчевывание флага, памятников, героев и названий), внедрение расширенной гендерной инклюзивности (первый гей-вертолет уже полетел) — все это ставится на системные рельсы и демонстрирует, что руководство военного ведомства готово действовать в русле публичных идеологических установок Демократической партии, в том числе и ее формально «левых» фракций, которые рассматривают армию как закостеневшую структуру, являющуюся оплотом системного расизма, а также гендерного неравенства.

И если раньше говорили об уступках, которыми Пентагон отбивался от «новшеств», то теперь речь идет об институциализации этих процессов, где и требуются надзиратели вроде Гаррисона. Их задача — выявлять системную оппозицию в руководстве вооруженных сил и стигматизировать их как врагов «прогресса» и экстремистов. В нынешних реалиях ссылки на статьи конституции о свободе слова и мнений тут, скорее, служат отягчающими обстоятельствами, так как от армии ждут системных изменений, которые подчеркнут ее лояльность новой идеологии. В конечном итоге в крупных американских СМИ, частных корпорациях и государственных структурах происходят те же самые процессы, с организацией остракизма тех людей, которые осмеливаются критиковать навязываемые нарративы. Армия, конечно же, не сможет уклониться от идеологической чистки и остаться нейтральной — назначение официальных «борцов с экстремизмом» является, по сути, эвфемизмом, за которым скрывается борьба с идеологическими противниками.

История вопроса

Разумеется, нечто подобное армия США переживала и ранее, когда, например, проходил процесс принятия того, что негры или гомосексуалисты могут служить в армии. Но даже тогда это не было настолько связано с поисками политической нелояльности идеологемам одной из основных американских партий.

wikipedia.org / The U.S. Army

Публичная критика подобных реалий вроде упомянутой статьи все сильнее вытесняется на площадки альтернативных медиа, а мейнстрим подает все это как арьергардные бои «трампистов», «расистов» и «общественных ретроградов», которые не могут принять, что Америка бесповоротно меняется. Но опять же, как показали последние выборы, США сильно расколоты, и за Трампом были десятки миллионов избирателей. Трещина внутри общественного организма больше, чем принято думать, поэтому открытые письма генералов и адмиралов, которые прямо говорят, что США идут не туда, отражают нарастающие внутренние противоречия. И республиканцы искренне надеются, что американцы осознают эти противоречия и помогут уравновесить идеологический диктат Демократической партии на следующих выборах, отобрав у них возможность единолично принимать решения в условиях контроля их действий со стороны Республиканской партии. Но до выборов еще 1,5 года, а за это время Демпартия успеет провести массу решений, касающихся структурных основ американского общества, и армия тут не станет исключением.

Трансформация армии США

Такие алармистские статьи, которые зачастую отражают недовольство достаточно крупных бюрократических и ведомственных групп, призваны повысить общественное и медийное трение при продвижении подобных инициатив в ключевых американских институтах, опираясь на апелляции к Конституции США и формальный демократизм. Но дело в том, что, располагая всей полнотой власти, Демократическая партия крайне плохо справляется с соблазном использовать все доступные возможности, пока ей никто не мешает. Плюс в самой партии, что ее «левые» фракции, подталкивают партийный центр к все более радикальным решениям и преобразованиям, предъявляя вексель за поддержку номинации Байдена на пост президента США. Это, конечно, не значит, что Байден и его окружение будут идти на поводу у партийных радикалов, но не учитывать их требования Белый дом не может.

Трансформация армии в русле «новых веяний» — одно из основных требований, поэтому не случайно даже такие локальные вопросы, как название армейских баз в честь героев конфедерации, становятся предметом общенационального обсуждения. А в реалиях 2021 года этот процесс вплетается в борьбу с «трампизмом», где противники преобразований в армии помечаются как внутренние враги, расисты, сексисты и экстремисты.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

С военной точки зрения это создает дополнительное внутреннее напряжение среди командного и личного состава, а также мешает организации внутреннего сплочения подразделений из-за вопросов политики и идеологии, которые теперь вливаются в вооруженные силы сверху под контролем идеологических комиссаров. Многие профессиональные военные указывают на то, что это в той или иной степени ослабляет американскую армию и играет на руку врагам Америки. Но у Пентагона уже есть готовый ответ на подобную критику. Как уже не раз публично заявлялось пресс-службой Пентагона, любое разнообразие (расовое, гендерное, религиозное) делает американскую армию сильнее. И это уже вопрос не военной целесообразности, а осознанного идеологического выбора, который вряд ли смогут поколебать алармистские призывы в альтернативных медиа.