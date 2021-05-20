Председатель СК РФ принял участие в заседании РОК «Победа»

Москва, 20 мая. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин стал участником онлайн-заседания Российского организационного комитета (РОК) «Победа».

Заседание РОК «Победа» состоялось в Москве и прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Бастрыкин был кооптирован в состав оргкомитета в марте 2020 года за активное участие в патриотическом воспитании россиян и решение различных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих социально-экономический характер.

В ходе сегодняшнего заседания РОК «Победа» обсуждалось выполнение федеральной программы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны, вопросы реконструкции военных мемориалов и рассмотрение заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести».

Ранее стало известно, что руководитель СК РФ провел прием граждан России в режиме видеоконференции.

О поручении Бастрыкина провести проверку по факту хакерской атаки на сетевые ресурсы «Бессмертного полка» сообщал сайт 360tv.ru.