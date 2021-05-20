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20 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
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Певица Клава Кока рассказала о голодной жизни в Европе

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока рассказала о голодной жизни в Европе
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 20 мая. Исполнительница хита «Покинула чат» Клава Кока призналась, что еще недавно даже мечтать не могла о тихом и спокойном отдыхе на Мальдивских островах.

Певица не раз признавалась, что всегда была заядлой путешественницей. С приходом популярности и хорошего заработка Клава Кока может позволить себе любые курорты. Пару месяцев назад она вместе со всей семьей отдохнула на Мальдивах, куда отправилась после потери голоса и болезни. По словам звезды, это был самый спокойный, а главное сытый отдых в ее жизни. Она не только загорела, но даже поднабрала пару лишних килограммов.

Однако было время, когда артистка отправлялась на поиски приключений практически без денег. Тогда она довольствовалась малым и не могла и мечтать о роскошных курортах на Мальдивских островах, где все включено. Однажды, когда она путешествовала по Европе, ей даже пришлось просить еду у незнакомцев.

«Я — авантюристка на 100%, соглашаюсь на все, что касается экстрима. Одна из самых безумных авантюр — путешествие автостопом по Европе. Там было очень много странных ситуаций. Например, ты заходишь в дом к людям, которых вообще не знаешь, потому что ты голодный, а они угощают тебя пиццей», — рассказала Клава Кока на премьере фильма «Бабушка легкого поведения».

Порой у певицы даже не было средств на самый дешевый номер в отеле или хостеле. В таких ситуациях звезда останавливалась в заброшенных домах. Сейчас Клава Кока вспоминает все эти авантюры с юмором, однако понимает, что каждая их них могла обернуться трагически.

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Клава Кока выпустила собственную версию знаменитой композиции «Катюша». Клип на «Катюшу» появился на официальном YouTube-канале певицы.

европа певица путешествия клава кока
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Клава Кока рассказала о голодной жизни в Европе
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