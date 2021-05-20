Певица Клава Кока рассказала о голодной жизни в Европе

Москва, 20 мая. Исполнительница хита «Покинула чат» Клава Кока призналась, что еще недавно даже мечтать не могла о тихом и спокойном отдыхе на Мальдивских островах.

Певица не раз признавалась, что всегда была заядлой путешественницей. С приходом популярности и хорошего заработка Клава Кока может позволить себе любые курорты. Пару месяцев назад она вместе со всей семьей отдохнула на Мальдивах, куда отправилась после потери голоса и болезни. По словам звезды, это был самый спокойный, а главное сытый отдых в ее жизни. Она не только загорела, но даже поднабрала пару лишних килограммов.

Однако было время, когда артистка отправлялась на поиски приключений практически без денег. Тогда она довольствовалась малым и не могла и мечтать о роскошных курортах на Мальдивских островах, где все включено. Однажды, когда она путешествовала по Европе, ей даже пришлось просить еду у незнакомцев.

«Я — авантюристка на 100%, соглашаюсь на все, что касается экстрима. Одна из самых безумных авантюр — путешествие автостопом по Европе. Там было очень много странных ситуаций. Например, ты заходишь в дом к людям, которых вообще не знаешь, потому что ты голодный, а они угощают тебя пиццей», — рассказала Клава Кока на премьере фильма «Бабушка легкого поведения».

Порой у певицы даже не было средств на самый дешевый номер в отеле или хостеле. В таких ситуациях звезда останавливалась в заброшенных домах. Сейчас Клава Кока вспоминает все эти авантюры с юмором, однако понимает, что каждая их них могла обернуться трагически.

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Клава Кока выпустила собственную версию знаменитой композиции «Катюша». Клип на «Катюшу» появился на официальном YouTube-канале певицы.