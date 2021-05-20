«Газпром» отреагировал на слухи об искусственной поддержке цен в Европе

Москва, 20 мая. Полученные комментарии по поводу искусственного сдерживания газовой стоимости в странах Европы путем ограничения поставок сырья через украинскую территорию опровергли в «Газпроме».

Соответствующее заявление озвучила заместитель председателя нефтегазового холдинга Елена Бурмистрова. По ее словам, подобные предположения представляются «не совсем правильным комментарием», передает «Российская газета».

«Мы не закачивали, а осуществляли поставки в апреле месяце», — отметила зампред предприятия «Газпром».

Корпорация осуществляет бронирование мощностей на транспортировку голубого топлива через украинскую газотранспортную систему в соответствии с заявками со стороны заказчиков, которые организация традиционно выполняет. В «Газпроме» ранее сообщили, что объем европейских запасов топлива в подземных хранилищах остается на низком уровне.