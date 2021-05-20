Банги, 20 мая. Франция в скором времени может окончательно покинуть Центральноафриканскую Республику. На фоне многочисленных ошибок, которые Париж совершил в Африке, решение выглядит более чем разумным.

«Хорошие новости: Франция наконец решила сбежать из ЦАР. По словам источника, это произойдет в ближайшее время. Причиной стал провал всех планов французов», — сообщила в социальной сети Facebook жительница республики.

Prt Scr facebook.com / Jessica Perez

Французы давно и безуспешно старались вернуть утраченные позиции в ЦАР, однако все их попытки провалились: отношения с центральноафриканцами испортились окончательно. Местное население убедилось, что европейцы преследуют только собственные интересы и их не волнует благополучие республики.

«Наконец-то Франция покинет ЦАР. Все ее планы и проекты провалились. Хорошо, что она уходит, мы желали этого уже очень давно», — написал один и жителей африканской страны в Facebook.

Prt Scr facebook.com / Rafe Cysco

Центральноафриканцы неоднократно становились свидетелями преступлений миротворцев ООН, что еще больше настроило их против Европы и Франции в частности. Кроме того, Париж постоянно пытается дискредитировать армию (FACA) и ее союзников. Простые люди при этом выражают им поддержку и осуждают французов за их информационные атаки.

«Франция наконец услышала наши голоса. Мы больше не хотим, чтобы она оставалась в Центральноафриканской Республике», — подчеркнул в Facebook пользователь Эндрю Тэн.

Prt Scr facebook.com / Andrew Tan

Недавняя статья RFI с обвинениями в адрес России стала последней каплей. Ее авторы не представили никаких доказательств, и, как выяснилось, показания свидетелей были фейковыми. Журналисты подкупили людей, чтобы они сделали заранее подготовленные заявления.

Центральноафриканцы рады слухам об уходе Франции, но ждали этого так долго, что с трудом могут в них поверить.

«Я только что прочитал о выходе Франции из ЦАР. Это правда?» — задается вопросом молодой человек в Twitter.

Je viens de lire un post #Facebook sur le retrait français de la République centrafricaine. Esq c'est vrai sa ???????#France #afrique pic.twitter.com/XCS2Ai4muq — Serge Amadou (@serge_amadou) May 18, 2021

Учитывая, какую неприязнь испытывают жители республики по отношению к Парижу, его решение об уходе стало даже запоздалым. Народ ЦАР давно уже устал от попыток дестабилизировать ситуацию у них на родине. Все указывает на то, что если французы не уйдут добровольно, им помогут это сделать.

Центральноафриканцы регулярно устраивают акции протеста. В них участвуют тысячи людей, которые выдвигают одни и те же требования: многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) и Франция должны немедленно оставить страну в покое.