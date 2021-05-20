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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
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Франция может в ближайшее время окончательно покинуть ЦАР

  /   Обновлено: 20 мая 2021 19:48
ЦАР
Франция может в ближайшее время окончательно покинуть ЦАР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 20 мая. Франция в скором времени может окончательно покинуть Центральноафриканскую Республику. На фоне многочисленных ошибок, которые Париж совершил в Африке, решение выглядит более чем разумным.

«Хорошие новости: Франция наконец решила сбежать из ЦАР. По словам источника, это произойдет в ближайшее время. Причиной стал провал всех планов французов», — сообщила в социальной сети Facebook жительница республики.

Франция может в ближайшее время окончательно покинуть ЦАР
Prt Scr facebook.com  / Jessica Perez

Французы давно и безуспешно старались вернуть утраченные позиции в ЦАР, однако все их попытки провалились: отношения с центральноафриканцами испортились окончательно. Местное население убедилось, что европейцы преследуют только собственные интересы и их не волнует благополучие республики.

«Наконец-то Франция покинет ЦАР. Все ее планы и проекты провалились. Хорошо, что она уходит, мы желали этого уже очень давно», — написал один и жителей африканской страны в Facebook.

Франция может в ближайшее время окончательно покинуть ЦАР
Prt Scr facebook.com  / Rafe Cysco

Центральноафриканцы неоднократно становились свидетелями преступлений миротворцев ООН, что еще больше настроило их против Европы и Франции в частности. Кроме того, Париж постоянно пытается дискредитировать армию (FACA) и ее союзников. Простые люди при этом выражают им поддержку и осуждают французов за их информационные атаки.

«Франция наконец услышала наши голоса. Мы больше не хотим, чтобы она оставалась в Центральноафриканской Республике», — подчеркнул в Facebook пользователь Эндрю Тэн.

Франция может в ближайшее время окончательно покинуть ЦАР
Prt Scr facebook.com  / Andrew Tan

Недавняя статья RFI с обвинениями в адрес России стала последней каплей. Ее авторы не представили никаких доказательств, и, как выяснилось, показания свидетелей были фейковыми. Журналисты подкупили людей, чтобы они сделали заранее подготовленные заявления.

Центральноафриканцы рады слухам об уходе Франции, но ждали этого так долго, что с трудом могут в них поверить.

«Я только что прочитал о выходе Франции из ЦАР. Это правда?» — задается вопросом молодой человек в Twitter.

Учитывая, какую неприязнь испытывают жители республики по отношению к Парижу, его решение об уходе стало даже запоздалым. Народ ЦАР давно уже устал от попыток дестабилизировать ситуацию у них на родине. Все указывает на то, что если французы не уйдут добровольно, им помогут это сделать.

Центральноафриканцы регулярно устраивают акции протеста. В них участвуют тысячи людей, которые выдвигают одни и те же требования: многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) и Франция должны немедленно оставить страну в покое.

африка цар
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