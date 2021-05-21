Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — новый вид кинематографа

Фильм «Турист», снятый в режиме реального времени, — новый вид кинематографа, такие картины лучше всего передают суть событий, ставших центром повествования. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Картина «Турист» основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской Республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист — отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. В это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

Кадр из фильма «Турист» /

«Главная ценность этого фильма в том, что он снят по реальным событиям — в режиме онлайн-времени. Это новый вид кинематографа, который только сейчас открывается», — заявил ФАН глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей добавил, что над созданием фильма «Турист» работала та же съемочная группа, которая помогла ему освободиться из плена в Ливии. Напомним, речь идет о картине «Шугалей-2», рассказывающей о похищении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана ливийскими боевиками. Фильм также основан на реальных событиях.

Кадр из фильма «Турист» /

Собеседник ФАН отметил, что «Турист» — сильный патриотичный фильм, помогающий привлечь внимание молодежи к международным проблемам.

«Несмотря на какие-то художественные изъяны, фильм очень сильный, он действительно снят по реальным событиям, все абсолютно реально, происходит прямо сейчас, прямо сегодня. Безусловно, не все читают газеты, смотрят новости; художественные фильмы привлекают больше внимания, особенно внимания молодежи. Такие фильмы нам нужны, молодежь должна это видеть, должна проявлять интерес к таким вещам», — поделился мнением Максим Шугалей.

Ранее креативный продюсер фильма «Турист» Генрих Кен рассказал о ходе съемок в ЦАР и объяснил, почему картина заставит зрителей задуматься. Он отметил, что фильм «Турист», рассказывающий историю российского инструктора с одноименным позывным, нельзя считать ответом Голливуду, так как отечественные режиссеры в последние годы стали более самостоятельны.