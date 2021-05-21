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21 мая 10:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — новый вид кинематографа

Общество
Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — новый вид кинематографа
Федеральное агентство новостей  / 

Фильм «Турист», снятый в режиме реального времени, — новый вид кинематографа, такие картины лучше всего передают суть событий, ставших центром повествования. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Картина «Турист» основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской Республики. Главный герой — российский офицер с позывным Турист — отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. В это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — это новый вид кинематографа
Кадр из фильма «Турист»  / 

«Главная ценность этого фильма в том, что он снят по реальным событиям — в режиме онлайн-времени. Это новый вид кинематографа, который только сейчас открывается», — заявил ФАН глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей добавил, что над созданием фильма «Турист» работала та же съемочная группа, которая помогла ему освободиться из плена в Ливии. Напомним, речь идет о картине «Шугалей-2», рассказывающей о похищении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана ливийскими боевиками. Фильм также основан на реальных событиях.

Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — это новый вид кинематографа
Кадр из фильма «Турист»  / 

Собеседник ФАН отметил, что «Турист» — сильный патриотичный фильм, помогающий привлечь внимание молодежи к международным проблемам.

«Несмотря на какие-то художественные изъяны, фильм очень сильный, он действительно снят по реальным событиям, все абсолютно реально, происходит прямо сейчас, прямо сегодня. Безусловно, не все читают газеты, смотрят новости; художественные фильмы привлекают больше внимания, особенно внимания молодежи. Такие фильмы нам нужны, молодежь должна это видеть, должна проявлять интерес к таким вещам», — поделился мнением Максим Шугалей.

Ранее креативный продюсер фильма «Турист» Генрих Кен рассказал о ходе съемок в ЦАР и объяснил, почему картина заставит зрителей задуматься. Он отметил, что фильм «Турист», рассказывающий историю российского инструктора с одноименным позывным, нельзя считать ответом Голливуду, так как отечественные режиссеры в последние годы стали более самостоятельны.

турист цар шугалей шугалей-2 военно-патриотические фильмы
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Все новости / Общество / Максим Шугалей о фильме «Турист»: Такие картины — новый вид кинематографа
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