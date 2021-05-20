Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР

Проживающие за пределами родины сирийцы приняли участие в досрочном голосовании на президентских выборах. Урны для бюллетеней открылись в посольствах страны в России, Белоруссии, Австралии, Японии, Китае, Малайзии, Индонезии, Пакистане, Индии, Омане, Румынии, Иране, Армении, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и других государствах.

На зарубежных избирательных участках побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Официально досрочные выборы главы Сирийской Арабской Республики (САР) в посольствах стартовали 20 мая 2021 года рано утром.

Уже в 7:00 московское посольство ближневосточного государства открыло свои двери для находящихся на территории РФ сирийцев.

Аналогичная ситуация прослеживается и в других странах, обеспечивших иностранцам возможность воспользоваться своим конституционным правом и выбрать желаемого кандидата. Тем не менее, не везде голосование проходит в одинаковых условиях.

Так, например, в Ливане сирийские выборы проходят при введенных ограничительных мера, принятых местными властями для борьбы с коронавирусом. Кроме того, полицейские и армия переброшены на охрану ведущей к посольству САР дороги, а для голосующих из разных регионов организованы автобусы.

Федеральное агентство новостей /

В некоторых странах, в том числе в Германии, Нидерландах, Канаде, Турции, Катаре и Саудовской Аравии, в праве на выполнение своего гражданского долга гражданам САР было отказано.

Наблюдатели отмечают, что явка на зарубежном этапе сирийских выборов в других регионах высокая.

За сутки до начала выборов Высший судебный комитет по выборам САР опубликовал сообщение готовности избирательных центров, располагающихся в посольствах и консульства государства на территории других стран. Представительства заблаговременно были оснащены урнами для бюллетеней и другим соответствующим процедуре оборудованием.

Предварительное голосование за пределами Сирии необходимо для организации справедливого и качественного процесса выбора следующего национального лидера. Основной же этап избирательного процесса непосредственно на территории республики запланирован на 26 мая.