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Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР

  /   Обновлено: 20 мая 2021 20:22
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
Федеральное агентство новостей  / 

Проживающие за пределами родины сирийцы приняли участие в досрочном голосовании на президентских выборах. Урны для бюллетеней открылись в посольствах страны в России, Белоруссии, Австралии, Японии, Китае, Малайзии, Индонезии, Пакистане, Индии, Омане, Румынии, Иране, Армении, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и других государствах.

На зарубежных избирательных участках побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Официально досрочные выборы главы Сирийской Арабской Республики (САР) в посольствах стартовали 20 мая 2021 года рано утром.

Уже в 7:00 московское посольство ближневосточного государства открыло свои двери для находящихся на территории РФ сирийцев.

Аналогичная ситуация прослеживается и в других странах, обеспечивших иностранцам возможность воспользоваться своим конституционным правом и выбрать желаемого кандидата. Тем не менее, не везде голосование проходит в одинаковых условиях.

Так, например, в Ливане сирийские выборы проходят при введенных ограничительных мера, принятых местными властями для борьбы с коронавирусом. Кроме того, полицейские и армия переброшены на охрану ведущей к посольству САР дороги, а для голосующих из разных регионов организованы автобусы.

Проживающие за пределами родины сирийцы приступили к выборам президента
Федеральное агентство новостей  / 

В некоторых странах, в том числе в Германии, Нидерландах, Канаде, Турции, Катаре и Саудовской Аравии, в праве на выполнение своего гражданского долга гражданам САР было отказано.

Наблюдатели отмечают, что явка на зарубежном этапе сирийских выборов в других регионах высокая.

За сутки до начала выборов Высший судебный комитет по выборам САР опубликовал сообщение готовности избирательных центров, располагающихся в посольствах и консульства государства на территории других стран. Представительства заблаговременно были оснащены урнами для бюллетеней и другим соответствующим процедуре оборудованием.

Предварительное голосование за пределами Сирии необходимо для организации справедливого и качественного процесса выбора следующего национального лидера. Основной же этап избирательного процесса непосредственно на территории республики запланирован на 26 мая.

выборы сирия
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