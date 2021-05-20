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20 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Екатерина Варнава призналась, что была «абсолютно фригидна» до встречи с возлюбленным

Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призналась, что была «абсолютно фригидна» до встречи с возлюбленным
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 20 мая. Звезда Comedy Women Екатерина Варнава почти год встречается с режиссером Александром Молочниковым. Пара не любит рассказывать о своих отношениях, но недавно сделала исключение.

Варнава и Молочников приняли участие в YouTube-шоу журнала GQ «Парный квиз», в котором ответили на самые волнующие вопросы поклонников. В рамках программы звезда Comedy Women рассказала о первой встречи с возлюбленным, которую ей до сих пор неловко вспоминать.

По словам Варнавы, они с Молочниковым случайно увиделись на премьерном показе фильма «Содержанки». Она уверена, что в тот момент произвела нелестное впечатление на будущего избранника. Артистка заявила, что могла показаться режиссеру ветреной дамой, однако до встречи с ним она считала себя полностью фригидной.

«Ты подумал, что я какая-то похотесса, которая вышла из туалета чуть пьяненькая в поисках интересных приключений. Все было не так. На тот момент я была абсолютно фригидна», — с иронией рассказала Варнава.

Звезда Comedy Women призналась, что первое официальное свидание с Молочниковым тоже прошло не очень гладко. По ее словам, обстановка больше походила не на романтический ужин, а на деловую встречу малознакомых коллег. К тому же Варнаву постоянно атаковали поклонники и просили совместное фото.

Отношения пары развиваются очень стремительно — влюбленные даже стали жить вместе. Однако, как рассказала Екатерина Варнава, для этого им пришлось снять квартиру в центре столицы. Оказалось, что Молочников просто наотрез отказался перебираться на территорию своей возлюбленной.

отношения варнава молочников
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Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Варнава призналась, что была «абсолютно фригидна» до встречи с возлюбленным
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