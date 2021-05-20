Екатерина Варнава призналась, что была «абсолютно фригидна» до встречи с возлюбленным

Москва, 20 мая. Звезда Comedy Women Екатерина Варнава почти год встречается с режиссером Александром Молочниковым. Пара не любит рассказывать о своих отношениях, но недавно сделала исключение.

Варнава и Молочников приняли участие в YouTube-шоу журнала GQ «Парный квиз», в котором ответили на самые волнующие вопросы поклонников. В рамках программы звезда Comedy Women рассказала о первой встречи с возлюбленным, которую ей до сих пор неловко вспоминать.

По словам Варнавы, они с Молочниковым случайно увиделись на премьерном показе фильма «Содержанки». Она уверена, что в тот момент произвела нелестное впечатление на будущего избранника. Артистка заявила, что могла показаться режиссеру ветреной дамой, однако до встречи с ним она считала себя полностью фригидной.

«Ты подумал, что я какая-то похотесса, которая вышла из туалета чуть пьяненькая в поисках интересных приключений. Все было не так. На тот момент я была абсолютно фригидна», — с иронией рассказала Варнава.

Звезда Comedy Women призналась, что первое официальное свидание с Молочниковым тоже прошло не очень гладко. По ее словам, обстановка больше походила не на романтический ужин, а на деловую встречу малознакомых коллег. К тому же Варнаву постоянно атаковали поклонники и просили совместное фото.

Отношения пары развиваются очень стремительно — влюбленные даже стали жить вместе. Однако, как рассказала Екатерина Варнава, для этого им пришлось снять квартиру в центре столицы. Оказалось, что Молочников просто наотрез отказался перебираться на территорию своей возлюбленной.