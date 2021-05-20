«Последний звонок» прозвенит не для всех школьников Мордовии

Саранск, 20 мая. «Последний звонок» в Мордовии прозвенит только для выпускных классов. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Торжественные линейки пройдут 22 мая только для девятых и 11 классов. Выпускники попрощаются со школой на открытом воздухе. На праздник от каждого ученика разрешат прийти только одному родителю. Если из-за дождя мероприятие придется перенести в актовый зал, то мам и пап на праздник не пустят.

Остальные классы доучатся почти до конца месяца и уйдут на каникулы 28-29 числа. Что касается утренников в детских садах, то они вне зависимости от погодных условий пройдут в помещениях без родителей.

«У меня дочь выпускается из детского сада. В такой волнительный день очень хочется быть рядом. Получается, дома мы с ребенком контактируем, а в саду этого делать нельзя», — возмутилась в беседе с ФАН жительница Саранска Татьяна С.

«Думаю, правильно сделали, что разрешили линейки только для выпускных классов. Они в торжественной обстановке распрощаются со школой и продолжат готовиться к экзаменам. А вот остальным еще нужно будет дальше учиться, завершать четверть. Лишние контакты им тоже ни к чему», — поделилась своим мнением мама ученика городской школы Елена Р.

Ранее ФАН писал о росте заболеваемости коронавирусом в Мордовии. По мнению специалистов, это произошло по причине частых перемещений жителей регионов на майских праздниках.