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20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
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«Последний звонок» прозвенит не для всех школьников Мордовии

Общество
«Последний звонок» прозвенит не для всех школьников Мордовии
pxhere.com  / 

Саранск, 20 мая. «Последний звонок» в Мордовии прозвенит только для выпускных классов. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Торжественные линейки пройдут 22 мая только для девятых и 11 классов. Выпускники попрощаются со школой на открытом воздухе. На праздник от каждого ученика разрешат прийти только одному родителю. Если из-за дождя мероприятие придется перенести в актовый зал, то мам и пап на праздник не пустят.

Остальные классы доучатся почти до конца месяца и уйдут на каникулы 28-29 числа. Что касается утренников в детских садах, то они вне зависимости от погодных условий пройдут в помещениях без родителей.

«У меня дочь выпускается из детского сада. В такой волнительный день очень хочется быть рядом. Получается, дома мы с ребенком контактируем, а в саду этого делать нельзя», — возмутилась в беседе с ФАН жительница Саранска Татьяна С.

«Думаю, правильно сделали, что разрешили линейки только для выпускных классов. Они в торжественной обстановке распрощаются со школой и продолжат готовиться к экзаменам. А вот остальным еще нужно будет дальше учиться, завершать четверть. Лишние контакты им тоже ни к чему», — поделилась своим мнением мама ученика городской школы Елена Р.

Ранее ФАН писал о росте заболеваемости коронавирусом в Мордовии. По мнению специалистов, это произошло по причине частых перемещений жителей регионов на майских праздниках.

россия мордовия саранск последний звонок
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