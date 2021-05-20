Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней

Базирующееся в Сиэтле подразделение Береговой охраны (БОХР) США внесло предложение о ремонте и расширении своей прибрежной базы, где, по мнению руководства БОХР, в ближайшие годы должны быть размещены новые ледоколы, с помощью которых Вашингтон будет выстраивать свою политику в Арктическом регионе.

От Сиэтла до Берингова пролива, откуда начинается настоящая Арктика, порядка четырех с половиной тысяч километров (это примерно столько же, сколько от Владивостока до Берингова пролива). Вынос базы ледокольного флота на Аляску, откуда до пролива значительно ближе, очевидно снято с повестки дня из-за отсутствия в Анкоридже хорошей ремонтной базы, способной в полном объеме проводить обслуживание таких сложных судов, как ледоколы. Таким образом, в американской Береговой охране внимание уделяется только базе в Сиэтле, у которой с обслуживанием новых ледоколов проблем возникнуть не должно.

Федеральное агентство новостей /

Утверждение американских СМИ, что Береговая охрана вскоре серьезно повысит свой статус, не лишено смысла, так как именно этой структуре будет доверено проводить полярные миссии, где и будут задействованы новые ледоколы. США, стараясь не отставать от России и Китая, намереваются наращивать свое присутствие в Арктическом регионе, который в последнее время становится центром политического, а скоро и военного, напряжения. И кто будет иметь наиболее мощный ледокольный флот, тот и получит все шансы на лидерство в Арктике.

Перестройка базы

Понимая это, в США пришли к выводу о проведении реконструкции как оперативного центра, откуда ведется управление полярными миссиями, так и береговой базы, куда планируется базировать ледоколы.

Однако перестройка береговой базы БОХР неминуемо приведет к расширению занимаемой площади в три раза. Речь может идти о 54 акрах (около 22 гектаров), которые в настоящее время принадлежат «Терминалу-46», вплотную примыкающего к базе Береговой охраны и занимающегося навалочными грузами (уголь, песок, руда и тому подобное).

Как пишет местная пресса, руководства порта не полностью разделяет радость руководства Береговой охраны по поводу этих земель, и ставит вопрос на общественное обсуждение. В противном случае, такое федеральное поглощение прибрежной территории однозначно остановит работу навалочного терминала, а это — потеря экономической выгоды собственника, сокращение рабочих мест, рост социального напряжения. Рады будут только «зеленые», которые в этой истории пока не отметились никак.

Тонкий нюанс

В руководстве порта, тем не менее, говорят о том, что они, мол, хотят поддержать развитие базы Береговой охраны, стараясь, судя по всему, и федералов не обидеть, и экономику сохранить.

«Я хочу знать, сможем ли мы предоставить эту федеральную услугу, не оказывая необоснованного воздействия на наше устоявшееся использование береговой линии», — говорит комиссар порта Сиэтла Фред Феллеман.

К настоящему времени известно о начале полуторамесячной процедуры общественного обсуждения инициативы Береговой охраны о расширении базы, где будет составлен перечень вопросов для включения их в специальное заявление о воздействии на окружающую среду. Считается, что окончательный текст этого заявления будет представлен к осени следующего года.

При этом нет никакой ясности относительного того, каким образом территория будет передана Береговой охране — то ли это будет приобретение земли у собственника, то ли долгосрочная аренда. В любом случае, сравнивая, например, с темпами строительства морских береговых баз в Китае, невольно приходишь к выводу, что столь длительные сроки одного только обсуждения (даже не строительства!) уже обеспечивает Вашингтону проигрыш в «битве за Арктику».

Также стоит напомнить, какими темпами строились российские военные базы на островах, находящихся вдоль Северного морского пути. Никто в мире даже понять ничего не успел, а российские военные уже обосновались на СМП прочно и вполне боеспособно. Да и с ледокольным флотом у нас, в отличие от США, все нормально.