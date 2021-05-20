Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 21:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости
20 мая 21:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости

Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней

Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
c6f.navy.mil  / 

Базирующееся в Сиэтле подразделение Береговой охраны (БОХР) США внесло предложение о ремонте и расширении своей прибрежной базы, где, по мнению руководства БОХР, в ближайшие годы должны быть размещены новые ледоколы, с помощью которых Вашингтон будет выстраивать свою политику в Арктическом регионе.

От Сиэтла до Берингова пролива, откуда начинается настоящая Арктика, порядка четырех с половиной тысяч километров (это примерно столько же, сколько от Владивостока до Берингова пролива). Вынос базы ледокольного флота на Аляску, откуда до пролива значительно ближе, очевидно снято с повестки дня из-за отсутствия в Анкоридже хорошей ремонтной базы, способной в полном объеме проводить обслуживание таких сложных судов, как ледоколы. Таким образом, в американской Береговой охране внимание уделяется только базе в Сиэтле, у которой с обслуживанием новых ледоколов проблем возникнуть не должно.

Ледоколы или грузовой терминал: в США не знают, за что хвататься
Федеральное агентство новостей  / 

Утверждение американских СМИ, что Береговая охрана вскоре серьезно повысит свой статус, не лишено смысла, так как именно этой структуре будет доверено проводить полярные миссии, где и будут задействованы новые ледоколы. США, стараясь не отставать от России и Китая, намереваются наращивать свое присутствие в Арктическом регионе, который в последнее время становится центром политического, а скоро и военного, напряжения. И кто будет иметь наиболее мощный ледокольный флот, тот и получит все шансы на лидерство в Арктике.

Перестройка базы

Понимая это, в США пришли к выводу о проведении реконструкции как оперативного центра, откуда ведется управление полярными миссиями, так и береговой базы, куда планируется базировать ледоколы.

Однако перестройка береговой базы БОХР неминуемо приведет к расширению занимаемой площади в три раза. Речь может идти о 54 акрах (около 22 гектаров), которые в настоящее время принадлежат «Терминалу-46», вплотную примыкающего к базе Береговой охраны и занимающегося навалочными грузами (уголь, песок, руда и тому подобное).

Как пишет местная пресса, руководства порта не полностью разделяет радость руководства Береговой охраны по поводу этих земель, и ставит вопрос на общественное обсуждение. В противном случае, такое федеральное поглощение прибрежной территории однозначно остановит работу навалочного терминала, а это — потеря экономической выгоды собственника, сокращение рабочих мест, рост социального напряжения. Рады будут только «зеленые», которые в этой истории пока не отметились никак.

Тонкий нюанс

В руководстве порта, тем не менее, говорят о том, что они, мол, хотят поддержать развитие базы Береговой охраны, стараясь, судя по всему, и федералов не обидеть, и экономику сохранить.

«Я хочу знать, сможем ли мы предоставить эту федеральную услугу, не оказывая необоснованного воздействия на наше устоявшееся использование береговой линии», — говорит комиссар порта Сиэтла Фред Феллеман.

К настоящему времени известно о начале полуторамесячной процедуры общественного обсуждения инициативы Береговой охраны о расширении базы, где будет составлен перечень вопросов для включения их в специальное заявление о воздействии на окружающую среду. Считается, что окончательный текст этого заявления будет представлен к осени следующего года.

При этом нет никакой ясности относительного того, каким образом территория будет передана Береговой охране — то ли это будет приобретение земли у собственника, то ли долгосрочная аренда. В любом случае, сравнивая, например, с темпами строительства морских береговых баз в Китае, невольно приходишь к выводу, что столь длительные сроки одного только обсуждения (даже не строительства!) уже обеспечивает Вашингтону проигрыш в «битве за Арктику».

Также стоит напомнить, какими темпами строились российские военные базы на островах, находящихся вдоль Северного морского пути. Никто в мире даже понять ничего не успел, а российские военные уже обосновались на СМП прочно и вполне боеспособно. Да и с ледокольным флотом у нас, в отличие от США, все нормально.

сша канада береговая охрана алексей суконкин
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 81446 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 79018 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 57001 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 45305 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 40079 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Весь мир / Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
Рейтинг@Mail.ru