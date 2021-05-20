Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней

Базирующееся в Сиэтле подразделение Береговой охраны (БОХР) США внесло предложение о ремонте и расширении своей прибрежной базы, где, по мнению руководства БОХР, в ближайшие годы должны быть размещены новые ледоколы, с помощью которых Вашингтон будет выстраивать свою политику в Арктическом регионе.
От Сиэтла до Берингова пролива, откуда начинается настоящая Арктика, порядка четырех с половиной тысяч километров (это примерно столько же, сколько от Владивостока до Берингова пролива). Вынос базы ледокольного флота на Аляску, откуда до пролива значительно ближе, очевидно снято с повестки дня из-за отсутствия в Анкоридже хорошей ремонтной базы, способной в полном объеме проводить обслуживание таких сложных судов, как ледоколы. Таким образом, в американской Береговой охране внимание уделяется только базе в Сиэтле, у которой с обслуживанием новых ледоколов проблем возникнуть не должно.
Утверждение американских СМИ, что Береговая охрана вскоре серьезно повысит свой статус, не лишено смысла, так как именно этой структуре будет доверено проводить полярные миссии, где и будут задействованы новые ледоколы. США, стараясь не отставать от России и Китая, намереваются наращивать свое присутствие в Арктическом регионе, который в последнее время становится центром политического, а скоро и военного, напряжения. И кто будет иметь наиболее мощный ледокольный флот, тот и получит все шансы на лидерство в Арктике.
Перестройка базы
Понимая это, в США пришли к выводу о проведении реконструкции как оперативного центра, откуда ведется управление полярными миссиями, так и береговой базы, куда планируется базировать ледоколы.
Однако перестройка береговой базы БОХР неминуемо приведет к расширению занимаемой площади в три раза. Речь может идти о 54 акрах (около 22 гектаров), которые в настоящее время принадлежат «Терминалу-46», вплотную примыкающего к базе Береговой охраны и занимающегося навалочными грузами (уголь, песок, руда и тому подобное).
Как пишет местная пресса, руководства порта не полностью разделяет радость руководства Береговой охраны по поводу этих земель, и ставит вопрос на общественное обсуждение. В противном случае, такое федеральное поглощение прибрежной территории однозначно остановит работу навалочного терминала, а это — потеря экономической выгоды собственника, сокращение рабочих мест, рост социального напряжения. Рады будут только «зеленые», которые в этой истории пока не отметились никак.
Тонкий нюанс
В руководстве порта, тем не менее, говорят о том, что они, мол, хотят поддержать развитие базы Береговой охраны, стараясь, судя по всему, и федералов не обидеть, и экономику сохранить.
«Я хочу знать, сможем ли мы предоставить эту федеральную услугу, не оказывая необоснованного воздействия на наше устоявшееся использование береговой линии», — говорит комиссар порта Сиэтла Фред Феллеман.
К настоящему времени известно о начале полуторамесячной процедуры общественного обсуждения инициативы Береговой охраны о расширении базы, где будет составлен перечень вопросов для включения их в специальное заявление о воздействии на окружающую среду. Считается, что окончательный текст этого заявления будет представлен к осени следующего года.
При этом нет никакой ясности относительного того, каким образом территория будет передана Береговой охране — то ли это будет приобретение земли у собственника, то ли долгосрочная аренда. В любом случае, сравнивая, например, с темпами строительства морских береговых баз в Китае, невольно приходишь к выводу, что столь длительные сроки одного только обсуждения (даже не строительства!) уже обеспечивает Вашингтону проигрыш в «битве за Арктику».
Также стоит напомнить, какими темпами строились российские военные базы на островах, находящихся вдоль Северного морского пути. Никто в мире даже понять ничего не успел, а российские военные уже обосновались на СМП прочно и вполне боеспособно. Да и с ледокольным флотом у нас, в отличие от США, все нормально.