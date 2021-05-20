Манижу поддержали флешмобом перед финалом Евровидения

Москва, 20 мая. В поддержку певицы Манижи перед финалом конкурса "Евровидение-2021" в Сети запустили флешмоб. Поучаствовать, а заодно приободрить артистку, может каждый желающий.

Финал международного песенного смотра состоится уже в субботу, 22 мая. Манижа, которая в этом году представляет Россию, выступит на конкурсе с песней Russian Woman. Многие даже не верили, что артистка сможет пройти дальше полуфинала. Однако она произвела настоящий фурор, и теперь многие поклонники, зрители и даже музыкальные группы всеми силами стараются поддержать Манижу перед главным выступлением.

Несколько групп запустили перед финалом флэшмоб. Они записали ролики с исполнением композиции Russian Woman. Фрагменты из самых ярких и запоминающихся видео собрал в один музыкальный клип сайт 360tv.ru. Поддержать Манижу может любой желающий, нужно лишь опубликовать в Сети свой ролик с хештегом #поемсманижей.

Выступление российской участницы в полуфинале на официальном YouTube-канале конкурса за сутки посмотрели более пяти миллионов пользователей. Однако успешное выступление Манижи расстроило украинцев и заставило их серьезно опасаться победы России в европейском конкурсе.