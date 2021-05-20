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20 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
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Появились новые детали дела о загадочной смерти студентки МГИМО из Казахстана

Общество
Появились новые детали дела о загадочной смерти студентки МГИМО из Казахстана
pixabay.com  / 

Махачкала, 20 мая. Подруга студентки Московского государственного института международных отношений (МГИМО) из Казахстана Томирис Байсафы, которая умерла после падения из окна в 2018 году, заявила, что девушка была готова покончить собой, если ее бросит молодой человек. Адвокаты уроженца Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого по делу о смерти Байсафы, рассказали ФАН подробности судебного процесса.

Томирис Байсафа выпала из окна здания МГИМО в апреле 2018 года. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с множественными травмами. В начале мая того же года девушка умерла. После этого следователи вызвали на допрос Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова. Следствием было установлено, что молодой человек в момент трагедии находился в аудитории вместе с Байсафой. Мать погибшей девушки утверждала, что молодые люди встречались на протяжении двух лет.

Ранее ФАН сообщал, что в июле 2020 года, спустя два года после смерти Байсафы, Басманный суд Москвы арестовал Муртузали Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО. Несколько дней назад присяжные в Никулинском районном суде приступили к рассмотрению дела.

Как рассказали ФАН адвокаты Меджидова Магомед Эсендиров и Шамиль Яндарбаев, судебные заседания проводятся ежедневно. Последнее состоялось в четверг, 20 мая. На нем один из свидетелей рассказал, что погибшая незадолго до смерти грозилась покончить с собой в случае разрыва с любимым человеком.

«Как рассказал один из свидетелей, работник МГИМО, погибшая девушка незадолго до смерти говорила своей лучшей подруге, что покончит с собой, если мальчик ее бросит. Девушки дружили, жили в одной комнате в общежитии. Свидетель рассказывал об этом на следствии, подтвердил это и в суде», — сообщил Эсендиров.

По словам Яндарбаева, уже на суде мать Байсафы отказалась от своих показаний. Как утверждала ранее женщина, дочь после падения говорила, что ее толкнули.

«Мать отказалась от своих показаний, которые она давала на предварительном следствии. Очевидно, что рассказать что-то потерпевшая не могла, так как после госпитализации она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находилась под сильнодействующими препаратами. К тому же, эти показания мать дала через полгода после трагедии, до этого они ни слова не говорила, хотя ее много раз допрашивали. В суде она отказалась от этих показаний», — сказал защитник Меджидова.

Адвокаты также отметили, что на последнем судебном заседании выступила свидетель, которая слышала перепалку между молодыми людьми, произошедшую незадолго до смерти девушки. Со слов свидетеля, несмотря на перебранку, Байсафа признавалась в любви к Меджидову.

«Свидетель процитировала Томирис: «Ну, полюбила я тебя, что мне теперь делать». После этого ссора прекратилась», — рассказал Эсендиров.

По словам адвокатов, в тот момент и произошла трагедия. Девушка выпала из окна, а их подзащитный ринулся вниз по лестнице.

россия дагестан казахстан мгимо меджидов томирис байсафа
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Все новости / Общество / Появились новые детали дела о загадочной смерти студентки МГИМО из Казахстана
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