Сельский рабочий попался на попытке изнасилования несовершеннолетней в Мордовии

Саранск, 20 мая. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Мордовии, который попытался изнасиловать школьницу. Как стало известно ФАН, сельчанин под угрозой убийства пытался совершить насильственный половой акт с девочкой.

Как выяснили правоохранители, преступление было совершено 28 февраля. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина приставил нож к 16-летней девушке и пытался вступить с ней в сексуальные отношения.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Похищение человека и покушение на изнасилование». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Мордовия Наталья Афанасьева.

Ранее судимый за имущественные преступления перед злодеянием злоупотреблял спиртными напитками.

«После очередной порции алкоголя у него появилось непреодолимое желание удовлетворить свои сексуальные потребности. Однако рядом, к его сожалению, не оказалось доступной для желания женщины, и он вышел на охоту», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый увидел проходящую мимо симпатичную девочку. Она шла из магазина, куда ее направили родители. Сельчанин приставил к ее горлу нож и попытался изнасиловать. Однако школьница оказалась не из робкого десятка. Она оказала активное сопротивление злодею. Ей удалось сбежать.

«Ребенок увидела проезжавшую рядом с ней машину сотрудников дорожно-патрульной службы и сообщила им, что над ней хотели надругаться. Ее посадили в машину и стали прочесывать близлежащую территорию. В одном из прохожих она опознала преступника», — уточнил источник.

Мужчине, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.