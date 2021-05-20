Сельский рабочий попался на попытке изнасилования несовершеннолетней в Мордовии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
Все новости
20 мая 20:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
Новые рейсы «Валдаев» запустят в июне в Нижегородской области
Все новости

Сельский рабочий попался на попытке изнасилования несовершеннолетней в Мордовии

Происшествия
Сельский рабочий попался на попытке изнасилования несовершеннолетней в Мордовии
pskov.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области

Саранск, 20 мая. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Мордовии, который попытался изнасиловать школьницу. Как стало известно ФАН, сельчанин под угрозой убийства пытался совершить насильственный половой акт с девочкой.

Как выяснили правоохранители, преступление было совершено 28 февраля. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина приставил нож к 16-летней девушке и пытался вступить с ней в сексуальные отношения.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Похищение человека и покушение на изнасилование». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Мордовия Наталья Афанасьева.

Ранее судимый за имущественные преступления перед злодеянием злоупотреблял спиртными напитками.

«После очередной порции алкоголя у него появилось непреодолимое желание удовлетворить свои сексуальные потребности. Однако рядом, к его сожалению, не оказалось доступной для желания женщины, и он вышел на охоту», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый увидел проходящую мимо симпатичную девочку. Она шла из магазина, куда ее направили родители. Сельчанин приставил к ее горлу нож и попытался изнасиловать. Однако школьница оказалась не из робкого десятка. Она оказала активное сопротивление злодею. Ей удалось сбежать.

«Ребенок увидела проезжавшую рядом с ней машину сотрудников дорожно-патрульной службы и сообщила им, что над ней хотели надругаться. Ее посадили в машину и стали прочесывать близлежащую территорию. В одном из прохожих она опознала преступника», — уточнил источник.

Мужчине, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.

уголовное дело мордовия попытка изнасилования
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 80177 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 76454 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 54347 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 44429 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39519 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Сельский рабочий попался на попытке изнасилования несовершеннолетней в Мордовии
Рейтинг@Mail.ru