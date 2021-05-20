Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда

Россиянин Денис Вовк установил очередной мировой рекорд, сдвинув железнодорожный состав электропоезда «Ласточка» весом 274 тонны на четыре метра и 84 сантиметра. Сейчас результат атлета-экстремала отправлен на утверждение, после чего его внесут в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен рассказал о своем увлечении силовым экстримом и работе на пределе человеческих возможностей в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Обычно силовым экстримом занимаются ребята очень внушительных размеров. Денис Вовк — один из сильнейших спортсменов в своей весовой категории до 90 кг — когда он тянет за собой многотонный электропоезд, это выглядит весьма внушительно. К слову, этот рекорд у российского спортсмена не первый. В 2020 году он протащил за собой Airbus A-319 весом около 43 тонн на четыре метра всего за 52 секунды. В этом году «жертвой» спортсмена стала «Ласточка», которую он «загнал» в петербургское депо. Следующая цель — морской транспорт, поделился планами рекордсмен.

«Границ нет, я просто получаю удовольствие. Сначала самолет, потом поезд, следом будет морское судно. Пока такая цель. Я не забегаю вперед, нужно сделать сначала что-то одно. Каждый раз иду в неизвестность. Это не спортзал, здесь только одна попытка», — рассказал он.

Несмотря на то, что в России проводится достаточное количество соревнований по силовому экстриму, этот вид спорта не очень популярен среди населения. Поэтому о каком-то ощутимом доходе от него речи идти не может. Вовк признал, что ему удается зарабатывать деньги на силовом экстриме только за счет рекламы: большинство других атлетов на гонорарные деньги просто не выживут.

Самое удивительное — спортсмен не призывает всех следовать его примеру и бросаться в силовой экстрим. Он считает, что любой профессиональный спорт, выходящий за рамки физкультуры, травмоопасен.

«Мой образ жизни не совсем здоровый, очень сильные нагрузки. А здоровье — это физкультура: занятия три раза в неделю, растяжка, легкие силовые упражнения. У меня перебор с нагрузками, но это мой путь, моя дорога, которую я выбрал сознательно», — сказал он.

Тем, кто решит заняться силовым экстримом, рекордсмен рекомендовал начать с базовых видов спорта силового направления — тяжелой атлетикой, гиревым спортом, кроссфитом. Когда у человека будет создан крепкий мышечный корсет, можно пробовать себя в силовом экстриме, предупредил атлет.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на приверженность любимому делу, Вовк не хочет, чтобы сын пошел по его стопам. Будущее своего ребенка он видит в футболе или хоккее, перспективных профессиональных видах спорта, поскольку силовой экстрим, даже если и наберет популярность в России, все равно останется лишь спортивным шоу.