Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей

Москва, 20 мая. Государство потратило на реализацию мер социальной поддержки более 10 трлн рублей по итогам прошлого года. Полученный результат на 1,5 трлн больше, чем годом ранее.

Соответствующей информацией поделился министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Суммарно российским гражданам оказаны меры господдержки в размере более 10 трлн рублей по итогам прошлого года. Представленная сумма на 1,5 трлн больше, чем объем социальных обязательств, которые были предусмотрены в фондах ФСС и ПФР годом ранее, передает ТАСС.

Пенсионный фонд России организовал выплаты семьям с детьми, их получили 28 млн граждан. Пособия были направлены в кротчайшие сроки, своевременно и достаточно удобно. В общей сложности было потрачено на реализацию цели более 650 млрд рублей.

В Государственной думе РФ ранее приняли норму, согласно которой выплаты «сельским» пожилым гражданам не будут уменьшаться, даже если они решили переехать в город.