Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война

Берлин, 20 мая. Третья мировая война будет проходить без танков и артиллерии, так как основные столкновения развернутся в киберпространстве. К такому вывод пришел немецкий политик Гюнтер Эттингер.

По его словам, в глобальном конфликте будут задействованы секретные армии, которые специализируются на ведение боевых действий в киберпространстве.

«Можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не «на суше, на воде и в воздухе», а скорее виртуально, в киберпространстве, без танков и грохота пушек», — написал Эттингер в своей статье для газеты Handelsblatt.

Он также добавил, что Россия, США, Китай, Израиль и Иран обладают самыми крупными кибервойсками в мире. Однако Россия превосходит другие страны по численности и уровню подготовки своих кибервойск.

Эттингер выразил уверенность, что Германии следует сконцентрироваться на киберзащите, так как Берлин значительно отстает в этой сфере от своих конкурентов. Он также напомнил, что Евросоюз выделил мизерные средства на защиту киберпространства на период с 2021 по 2027 год,

Ранее президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что хакеры из Центрального разведывательного управления США могли участвовать в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.