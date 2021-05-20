Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 19:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
Все новости
20 мая 19:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
Все новости

Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака

Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 20 мая. Актер театра и кино Александр Домогаров собрался снова жениться. Свою четвертую избранницу артист намерен и дальше скрывать. Даже торжество звезда планирует провести тайно.

По словам Домогарова, они с будущей женой вместе довольно давно. Актер не хочет раскрывать никаких подробностей о своей избраннице, потому что «опасается» за нее. Звезда кино считает, что девушка вряд ли сможет выдержать наплыв слухов и разного рода статей в желтой прессе, которые неминуемо последуют после свадьбы. Домогаров заявил, что вокруг его личной жизни всегда ходили сплетни — во многом негативно влиявшие на его отношения.

Артист уже готовится к четвертой женитьбе. По его словам, свадебная церемония состоится до конца этого года. Вместе с избранницей Домогаров планирует скромное торжество в кругу только самых близких.

«Я поставлю в известность близких мне людей, когда случится свадьба. Об этом не узнает население. Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году», — рассказал артист в эфире шоу «Миронов де-факто».

Ведущий программы с иронией поинтересовался, будет ли это последней свадьбой у артиста. Домогаров отшутился, что через пару лет ему вновь может ударить «седина в бороду».

Все больше знаменитостей предпочитают держать в тайне личную жизнь. Так, певица Кэти Перри и звезда «Властелина колец» Орландо Блум сыграли тайную свадьбу, на которую не пригласили даже близких друзей.

актер свадьба отношения домогаров
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 78968 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 73850 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 51364 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 43596 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39040 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Шоу-бизнес / Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
Рейтинг@Mail.ru