Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака

Москва, 20 мая. Актер театра и кино Александр Домогаров собрался снова жениться. Свою четвертую избранницу артист намерен и дальше скрывать. Даже торжество звезда планирует провести тайно.

По словам Домогарова, они с будущей женой вместе довольно давно. Актер не хочет раскрывать никаких подробностей о своей избраннице, потому что «опасается» за нее. Звезда кино считает, что девушка вряд ли сможет выдержать наплыв слухов и разного рода статей в желтой прессе, которые неминуемо последуют после свадьбы. Домогаров заявил, что вокруг его личной жизни всегда ходили сплетни — во многом негативно влиявшие на его отношения.

Артист уже готовится к четвертой женитьбе. По его словам, свадебная церемония состоится до конца этого года. Вместе с избранницей Домогаров планирует скромное торжество в кругу только самых близких.

«Я поставлю в известность близких мне людей, когда случится свадьба. Об этом не узнает население. Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году», — рассказал артист в эфире шоу «Миронов де-факто».

Ведущий программы с иронией поинтересовался, будет ли это последней свадьбой у артиста. Домогаров отшутился, что через пару лет ему вновь может ударить «седина в бороду».

Все больше знаменитостей предпочитают держать в тайне личную жизнь. Так, певица Кэти Перри и звезда «Властелина колец» Орландо Блум сыграли тайную свадьбу, на которую не пригласили даже близких друзей.