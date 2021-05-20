Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей

Орск, 20 мая. Заказ пиццы через интернет обошелся россиянке в 7 тысяч рублей. Полиция начала расследование по факту мошенничества через Сеть.

Жительница Орска решила заказать пиццу через интернет. Женщина выбрала подходящее блюдо, добавила его в корзину и ввела данные своей банковской карты для оплаты заказа. Сумма в 7450 рублей списалась с ее счета, однако пиццу ей так и не привезли.

Полиция Орска возбудила уголовное дело по признакам преступления, попадающего под статью «Мошенничество». Злоумышленнику может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, сообщает Orenday.

Случаи кибермошенничества с использованием фейковых сайтов банков участились в России. Преступники направляют клиенту ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, чтобы собрать личные данные гражданина.