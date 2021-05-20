Умер один из богатейших людей Китая

Пекин, 20 мая. Основатель и глава крупнейшей в Китае онлайн-платформы по продаже и аренде жилья Beike Цзо Хуэй умер на 51-м году жизни, сообщила компания KE Holdings.

Бизнесмен входил в топ-15 богатейших людей Китая. По данным Forbes, состояние Цзо оценивается в 14 млрд долларов. Однако после сообщений о смерти миллиардера принадлежавший ему капитал сократился на 800 млн долларов, или на 5,63%.

Цзо Хуэй родился в китайской провинции Шэньси. В 1992 году он окончил Пекинский химико-технологический университет, а в 2008 году получил степень магистра делового администрирования в Пекинском университете. Через десять лет после этого бизнесмен запустил платформу Beike.

Накануне сообщалось о смерти советской и российской актрисы Татьяны Проценко. Она приобрела известность благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино», которую получила совершенно случайно.